La niebla se come la costa de Gipuzkoa y obliga a desviar vuelos como antesala de una jornada tórrida La baja visibilidad ha propiciado que dos aviones con destino Hondarribia acaben en Bilbao. Se esperan para esta jornada temperaturas por encima de los 30 grados en todo el territorio

La niebla se ha comido la costa guipuzcoana en las primeras horas de este viernes. Las nubes bajas han dejado escasa visibilidad en la franja más próxima al Cantábrico. Desde Deba hasta Irun, con imágenes que hacían pensar que la bruma se había llevado parte de la costa. Esa situación ha provocado que los dos vuelos que debían aterrizar en Hondarribia esta mañana hayan tenido que ser desviados a Bilbao por la escasa visibilidad del aeródromo del territorio. Eso sí, con la llegada del sol, los cielos claros se han ido imponiendo en una jornada que se prevé como la última tórrida de este verano.

La niebla ha dejado imágenes curiosas, propiciadas por ese choque entre el calor que dejaron ayer las temperaturas máximas por encima de los 30 grados en el territorio y la relativa frescura del Cantábrico. Desde primeras horas de la mañana y hasta cerca de las diez la situación ha sido complicada y ha ido mejorando. Por ejemplo, la visibilidad ha sido baja en el entorno de la carretera de la costa que une Zumaia y Zarautz, o la propia AP-8 a su paso por Orio.

La situación más compleja se ha registrado en el aeropuerto de Hondarribia, donde los dos que tenían previsto aterrizar, desde Madrid y Barcelona, han estado esperado en el aire durante unos minutos para comprobar si la situación se iba solventando o no, pero ante la escasa visibilidad han optado por dirigirse al aeropuerto de Loiu y aterrizar allí.

A medida que avance la jornada el sol se irá imponiendo y viviremos el que previsiblemente será último día de temperaturas tórridas de este verano. Las temperaturas máximas rondarán los 33 grados en el litoral y sobrepasarán los 35º en las localidades del interior del territorio. El ambiente será bochornoso a lo largo de la jornada, pero las nubes tendrán mayor protagonismo que ayer. Eso sí, el día puede acabar con algún chaparrón.

El ambiente veraniego llegará mañana a su fin. Los temómetros se desplomarán y volverá la lluvia. La entrada de una vaguada traerá un tiempo mucho más revuelto, con chubascos y un notable descenso de temperaturas a lo largo del día. Lo que comenzará como una jornada algo calurosa terminará por asemejarse más a una otoñal; el viento soplará del sur por la mañana pero, con el paso de las horas, se irán formando nubes de evolución que acabarán nublando el cielo.