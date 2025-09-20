Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Matt Dillon, durante su visita al Zinemaldia en 2020. Arizmendi

Matt Dillon cancela su visita al Zinemaldia

El actor estadounidense ha tenido que cancelar a última hora su visita a San Sebastián según han anunciado desde la dirección del Festival

Javier Medrano

San Sebastián

Sábado, 20 de septiembre 2025, 13:26

Matt Dillon no acudirá al Zinemaldia. Así lo ha confirmado este sábado la dirección del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, que ha explicado que el actor estadounidense ha tenido que cancelar a última hora su visita a Donostia.

De esta manera, el actor neoyorquino no formará parte del equipo que presentará 'Le cris des gardes', película de la Sección Oficial, este domingo a las 16:00 horas desde el Kursaal.

Tras su paso por el Festival Internacional de Cine de Toronto, la última película de la directora francesa, Claire Denis, recala en Donostia. Un drama colonialista de la autora de 'Nenette et Boni' y 'VBeau Travail' que ya compitió en Donostia en 2018 con su pelñicula 'High Life', ganadora del Premio FIPRESCI.

Tras el anuncio de la ausencia de Matt Dillon en San Sebastián, será el actor Isaach de Bankolé quien complete el elenco del film presente en la proyección de la película.

