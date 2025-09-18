Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Urgente El fiscal general ordena investigar las «graves violaciones» en Gaza y apunta al genocidio
Angelina Jolie, a su llegada al Lido de Venecia el pasado año.

Angelina Jolie, a su llegada al Lido de Venecia el pasado año. EFE/EPA
73 Festival de San Sebastián

Angelina Jolie estará este domingo en San Sebastián

La actriz presentará junto a Louis Garrel y Garance Marillier la película a competición 'Coutore', de la que es intérprete y coproductora

Alberto Moyano

Alberto Moyano

San Sebastián

Jueves, 18 de septiembre 2025, 09:03

Sorpresa de última hora en el Zinemaldia: Angelina Jolie desfilará por la alfombra roja del Kursaal este próximo domingo. Lo hará con motivo de ... la proyección en la Sección Oficial a concurso de la película 'Couture', la coproducción franco-estadounidense ambientada en el mundo de la moda. La cinta, dirigida por la cineasta francesa Alice Winocour, está coprotagonizada por Louis Garrel y Garance Marillier, que también han confirmado su presencia en el certamen donostiarra.

