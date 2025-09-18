Angelina Jolie estará este domingo en San Sebastián

Sorpresa de última hora en el Zinemaldia: Angelina Jolie desfilará por la alfombra roja del Kursaal este próximo domingo. Lo hará con motivo de ... la proyección en la Sección Oficial a concurso de la película 'Couture', la coproducción franco-estadounidense ambientada en el mundo de la moda. La cinta, dirigida por la cineasta francesa Alice Winocour, está coprotagonizada por Louis Garrel y Garance Marillier, que también han confirmado su presencia en el certamen donostiarra.

Llega al Festival una Angelina Jolie que, a sus cincuenta años, ha pasado ya por todas las etapas profesionales de una superestrella hollywoodiense. Jolie, que además de interpretar en 'Couture' a una peculiar directora de cine gótico encargada de rodar un vídeo para un desfile de moda, también participa en la producción de la película a concurso en la Sección Oficial. Angelina, Garrel y Marillier se suman así al equipo que representará 'Couture' en San Sebastián y que inicialmente estaba conformado tan sólo por su directora, Alice Winocour.

Meses de trabajo La organización del Festival ha tenido que hacer un auténtico encaje de bolillos para hacer posible la visita relámpago de la actriz

El hecho de que los tres intérpretes puedan finalmente presentar la película en Donostia obedece a un largo trabajo por parte del equipo del Zinemaldia, que se las ha visto y deseado para confeccionar el encaje de bolillos que ha hecho posible los desplazamientos. La visita de Jolie a Donostia estará ajustada a un estricto horario en el tiempo que le dejará libre el domingo el rodaje en el que trabaja ahora mismo en Londres. Vendrá el domingo por la mañana, participará en la rueda de prensa de la película y recorrerá ya por la noche la alfombra roja del Kursaal para asistir a la proyección de la cinta. Garrel, por su parte, también debe regresar a Roma para continuar con el rodaje de su nueva película.

El equipo del Festival ha trabajado durante dos meses en conseguir una visita que, cuando se anunció la participación de 'Couture' en la Sección Oficial, se daba prácticamente por descartada ante las dificultades y el coste que entrañan traer a un invitado de este perfil. Sin embargo, el hecho de que Jolie esté trabajando en Londres y, sobre todo, la implicación personal de la actriz en la promoción de esta película lo han hecho posible.

El pasado día 7 la actriz se emocionó en Toronto al hablar del personaje de Maxine, que interpreta en 'Couture' y cuya vida profesional se ve interrumpida por el diagnóstico de una grave enfermedad, coincidiendo con su proceso de divorcio. «Ahora tengo 50 años. Mi madre y mi abuela a esta edad estaban en quimioterapia», recordó una conmovida Jolie, que hace años se sometió a una doble mastectomía y a una doble ovariectomia años más tarde, ante la posibilidad de que desarrollara cáncer. Esta herencia genética familiar ha provocado que la actriz haya establecido una vinculación muy estrecha y personal con su personaje en la cinta.

En Toronto, narró su experiencia familiar con la enfermedad. «Recuerdo lo que mi madre decía cuando tenía cáncer. Una vez, mientras cenábamos, le pregunté cómo se sentía, y ella me respondió: 'Todo el mundo me pregunta solo sobre el cáncer'. Así que yo diría, si conoces a alguien que esté pasando por algo así, pregúntale también sobre todo lo demás en su vida, ¿sabes? Es una persona completa y sigue viva», continuó la actriz, conteniendo las lágrimas en los ojos al recordar a su madre. «Estoy muy vulnerable», reconoció.

En este sentido, indicó sobre 'Couture' que «lo que realmente me encanta (de 'Couture') es que a menudo hay películas que tratan sobre el cáncer y que se centran en el cáncer, y la vida se define por la enfermedad, en lugar de por quién es en esta vida. ¿Quién es Maxine? Maxine, a pesar de todo, no es solo eso. Es madre, es artista, es sexual; todas estas cosas me parecieron muy importantes de mostrar y de vivir mientras estemos aquí. Tratemos de vivirlas al máximo».

Julie definió la película que le traerá a Donostia como «muy reflexiva: simplemente te sientas a verla y puedes dedicar tiempo a reflexionar sobre la vida. A veces es así de simple». Y al igual que probablemente hará en la sala de ruedas de prensa del Kursaal, señaló en su comparecencia en el Festival de Toronto que «cada persona aquí ha sido tocada por el dolor, cada persona aquí ha perdido a alguien. Muchos de ustedes han vivido ese momento en el hospital. Se preguntan: ¿Eso los define o cómo lo viven?», se interrogó.

Actriz, directora, productora y empresaria, Angelina Jolie cuenta con dos Premios Óscar –uno a mejor actriz de reparto y el premio humanitario–, tres Globos de Oro y dos Premios del Sindicato de Actores. Además de su carrera profesional, ha desarrollado una trayectoria filantrópica que le convirtió en 2012 en Enviada Especial del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.​