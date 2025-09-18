José Luis Rebordinos: «Ha sido muy complicado cuadrar todo para que Angelina pudiera venir» La ganadora del Oscar Angelina Jolie visitará este domingo el Festival de San Sebastián para presentar 'Couture', la película de Alice Winocour incluida en la Sección Oficial

Alberto Moyano San Sebastián Jueves, 18 de septiembre 2025, 10:25 Comenta Compartir

El director del Zinemaldia, José Luis Rebordinos, asegura que cuando invitó a Angelina Jolie a presentar en Donostia 'Couture', su reacción fue proactiva, pero ... el calendario del rodaje en el que actualmente trabaja la actriz se lo impedía o, al menos, dificultaba mucho. Por otro lado, Jolie, que «conocía lo que es el Zinemaldia», ofrecía al Festival una ventaja grande –el rodaje es en Londres– y otra aún mayor: «Está muy implicada en la película 'Couture', cree mucho en ella y hay partes que reflejan épocas de su vida. No desvelo nada porque lo ha comentado ella misma en Toronto». Respecto al hecho de que se encuentre en Europa y no en Estados Unidos, «abarataba costes. El gran problema –continúa Rebordinos–, es que sólo tenía un día libre: ha sido muy complicado cuadrar todo para que ella pudiera venir en las 30 horas que tiene libres. Hemos cambiado cosas, hemos pedido favores a otras películas, la rueda de prensa irá donde se pueda... Dicho esto, su gente siempre dijo que ella quería venir y cuando te dicen eso y negocias cosas concretas, es porque realmente así es. En caso contrario, son muy claros y te dicen: 'No puede'».

Señala el director del Festival de Cin que «siempre hemos tenido una gran esperanza. Hemos estado dos meses con esto porque estas operaciones se cocinan a fuego muy lento. Para San Sebastián, tener a una actriz del nivel público de Angelina Jolie es muy importante. Y además, es una mujer que en sus declaraciones sobre la vida o sobre la política, está muy en la línea de lo que pensamos en el Festival», concluye.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Angelina Jolie