José Luis Rebordinos, director del Zinemaldia, en una entrevista con este periódico. Arizmendi

José Luis Rebordinos: «Ha sido muy complicado cuadrar todo para que Angelina pudiera venir»

La ganadora del Oscar Angelina Jolie visitará este domingo el Festival de San Sebastián para presentar 'Couture', la película de Alice Winocour incluida en la Sección Oficial

Alberto Moyano

Alberto Moyano

San Sebastián

Jueves, 18 de septiembre 2025, 10:25

El director del Zinemaldia, José Luis Rebordinos, asegura que cuando invitó a Angelina Jolie a presentar en Donostia 'Couture', su reacción fue proactiva, pero ... el calendario del rodaje en el que actualmente trabaja la actriz se lo impedía o, al menos, dificultaba mucho. Por otro lado, Jolie, que «conocía lo que es el Zinemaldia», ofrecía al Festival una ventaja grande –el rodaje es en Londres– y otra aún mayor: «Está muy implicada en la película 'Couture', cree mucho en ella y hay partes que reflejan épocas de su vida. No desvelo nada porque lo ha comentado ella misma en Toronto». Respecto al hecho de que se encuentre en Europa y no en Estados Unidos, «abarataba costes. El gran problema –continúa Rebordinos–, es que sólo tenía un día libre: ha sido muy complicado cuadrar todo para que ella pudiera venir en las 30 horas que tiene libres. Hemos cambiado cosas, hemos pedido favores a otras películas, la rueda de prensa irá donde se pueda... Dicho esto, su gente siempre dijo que ella quería venir y cuando te dicen eso y negocias cosas concretas, es porque realmente así es. En caso contrario, son muy claros y te dicen: 'No puede'».

