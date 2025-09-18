Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El entorno del Kursaal y de la Plaza de Okendo respiran ya intenso ambiente festivalero antes de la apertura del telón de mañana Gorka Estrada

Los jurados y Esther García, premio Donostia, llegan hoy para inaugurar mañana el Festival

Juan Antonio Bayona y la actriz Lali Espósito aterrizan en el María Cristina con Richard Linklater y Silvia Abril, que presentará la inauguración con Toni Acosta e Itziar Ituño

Mitxel Ezquiaga

Mitxel Ezquiaga

San Sebastián

Jueves, 18 de septiembre 2025, 06:22

El Zinemaldia arranca mañana, pero el desfile de invitados comienza hoy. Los jurados, los presentadores de la gala inaugural y la productora y premio Donostia, ... Esther García, serán las primeras estrellas que aterricen en el hotel María Cristina a lo largo de una jornada que se anuncia ya intensa. El entorno del Kursaal y de la Plaza de Okendo acogen los últimos preparativos para el arranque de la 73 edición, que estará marcado por la entrega del Donostia a la productora Esther García enla ceremonia de inauguración.

