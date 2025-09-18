Los jurados y Esther García, premio Donostia, llegan hoy para inaugurar mañana el Festival

El Zinemaldia arranca mañana, pero el desfile de invitados comienza hoy. Los jurados, los presentadores de la gala inaugural y la productora y premio Donostia, ... Esther García, serán las primeras estrellas que aterricen en el hotel María Cristina a lo largo de una jornada que se anuncia ya intensa. El entorno del Kursaal y de la Plaza de Okendo acogen los últimos preparativos para el arranque de la 73 edición, que estará marcado por la entrega del Donostia a la productora Esther García enla ceremonia de inauguración.

Silvia Abril, que será presentadora de la gala junto a las también actrices Toni Acosta e Itziar Ituño, protagoniza la llegada más madrugadora, a las 9 de la mañana. Esther García llegará hacia la una. También se espera hoy, hacia las tres de la tarde, la llegada del director norteamericano Richard Linklater, autor de películas como 'Antes del amanecer' o 'Boyhood', que inaugura mañana el ciclo Perlak con 'Nouvelle vague', su última producción.

El jurado presidido por Bayona celebra esta noche su primera toma de contacto para conocerse y organizar el trabajo

Pero serán los jurados los principales protagonistas de la jornada. Cerca de las seis de la tarde se espera al director y productor Juan Antonio Bayona, un habitual del certamen que viene esta vez con la responsabilidad de presidir el jurado oficial. Su compañera de 'tribunal' Lali Espósito, la actriz argentina con millones de seguidores en las redes sociales, llega pasadas las nueve de la mañana. También la directora Laura Carreira estará para la primera 'toma de contacto' entre jurados en la habitual cena de esta noche, con Gia Coppola y la actriz china Zhou Dong-yu. No forma parte del jurado, pero también se espera hoy a Renate Reinsve, conocida por su papel de 'La peor persona del mundo', que viene a presentar 'Sentimental value'.

Se prevé que estén igualmente desde hoy en San Sebastián el uruguayo Daniel Hendler Schutz, director, actor y guionista de '27 noches', la película inaugural, y la actriz del filme Carla Peterson. En '27 noches' la intérprete Marilú Marini encarna a una millonaria octogenaria ingresada a la fuerza por sus hijas en una clínica psiquiátrica. Hendler es un viejo conocido del Znemaldia: ganó con 'Norberto apenas tarde' (2010) el Premio Cine en Construcción, sección en la que estuvo también con 'El candidato' (2016). Este año tiene otra película programada en San Sebastián, concretamente en Horizontes Latinos: 'Un cabo suelto / A Loose End', ganadora del Premio de la Industria WIP Latam de 2024. Hendler ha desarrollado también una amplia carrera como actor, como ha podido verse en el certamen.

El uruguayo Daniel Hendler Schutz dirige'27 noches', la película inaugural, y aún puede haber «grandes sorpresas»

La 73 edición arranca mañana con el protagonismo de Esther García, uno de los 'motores discretos' de la factoría Almodóvar y primera productora en la historia que recibe el Premio Donostia. El segundo Donostia del año, a Jennifer Lawrence, será el viernes 26, a las 18.00 horas, también en el Kursaal.

La ceremonia inaugural, como todas las demás galas de esta edición, está escrita y dirigida por la productora El Terrat, de Andre Buenafuente, ahora parte de The Mediapro Studio. Silvia Abril, Toni Acosta e Itziar Ituño presentarán la ceremonia de mañana a las 20.30 horas, donde también se entregará el Gran Premio Fipresci al brasileño Walter Salles por su filme 'Aún estoy aquí'. La gala será retransmitida en directo por La 2 de TVE, RTVE play, ETB1, eitb.eus y la web del Festival. La ceremonia de clausura del sábado 27 estará presentada por Itsaso Arana.

En el desfile de estrellas, al que podría sumarse aún alguna sorpresa más «de gran calado», según ha apuntado José Luis Rebordinos en sus últimas comparecencias, habrá también alguna baja sobre la lista inicialmente anunciada.

Así, el actor norteamericano Ron Perlman no podrá venir a San Sebastián por culpa de otro trabajo. Más propiamente sería «volver», porque Perlman venía a presentar dentro de las 'sesiones de RTVE' la película 'Ya no quedan junglas', la ópera prima del cineasta mexicano Luis Gabriel Beristáin rodada en Donostia hace un año. Sí estarán el propio Beristain y la actriz Megan Montaner, coprotagonista del filme.