San Sebastián ya luce en una de las películas del Festival de Cine, 'Ya no quedan junglas' El filme protagonizado por Ron Perlman fue rodado en la capital donostiarra el año pasado

J. F. San Sebastián Miércoles, 17 de septiembre 2025, 17:06

Ya es inminente el inicio del Zinemaldia este viernes y comienzan a verse las primeras imágenes de las películas que protagonizarán este Festival de Cine de San Sebastián. Una de ellas será 'Ya no quedan junglas', la ópera prima del cineasta mexicano Luis Gabriel Beristáin y cuyas primeras imágenes puedes ver en exclusiva sobre estas líneas.

La película se podrá ver por primera vez en el certamen donostiarra, con la curiosidad además de que fue rodada en abril de 2024 en San Sebastián. Posteriormente se estrenará en los cines el 26 de septiembre para mostrar una intensa mezcla de thriller, acción y emociones, centrada en una historia de amor, violencia y venganza. Universal Pictures International Spain será la encargada de su distribución.

La cinta cuenta con un reparto internacional de primer nivel encabezado por la estrella estadounidense Ron Perlman, conocido por sus papeles en 'Hellboy', 'El nombre de la Rosa' o 'Sons of Anarchy'. Perlman da vida a «el Gentleman», un viejo militar cuya vida da un vuelco y lo empuja a buscar una justicia brutal. Junto a él, completan el trío protagonista dos de los rostros más reconocidos del cine y la televisión en España: Megan Montaner ('30 Monedas', 'Entre tierras') y Hovik Keuchkerian ('La casa de papel', 'Reina Roja').

El elenco se completa con un despliegue de talento que incluye a actores de la talla de Damián Alcázar ('Narcos'), Karra Elejalde ('8 apellidos vascos'), Itziar Ituño ('La casa de Papel'), Unax Ugalde ('Drácula'), Rubén Ochandiano ('Lobo feroz'), Diego Anido ('As bestas') y Daniel Grao ('La chica invisible'). Además, la película cuenta con la colaboración estelar de Marco de la O ('El Chapo') y supone el debut en el cine de la cantante y compositora Natti Natasha.

Imágenes de la bahía de La Concha

Estas primeras imágenes muestran la escena del hallazgo de un cadáver en aguas de la bahía de La Concha en las que San Sebastián luce bajo un espléndido sol en contraste con el dramatismo de la historia. La trama de 'Ya no quedan junglas', basada en la novela homónima del periodista Carlos Augusto Casas, sigue a Theo (Perlman), un exsoldado estadounidense cuya miserable y solitaria existencia transcurre entre los recuerdos de su difunta esposa y sus encuentros con Olga, una prostituta a la que paga solo por conversar. Cuando Olga es asesinada, Theo se lanza a una búsqueda de venganza implacable. Tras su rastro de sangre se mueven Iborra, una inspectora de policía alcohólica, y Herodes, un despiadado asesino a sueldo. El cruce de estos personajes al límite tendrá un abrupto desenlace cuando el presente venga a cobrarse las deudas del pasado.

La película es una producción de Esto también pasará, liderada por Álvaro Ariza, en coproducción con GLOW, Ya no quedan junglas AIE y SDB FILMS. Cuenta con la participación de Prime Video y RTVE, y con el apoyo de la Diputación Foral de Guipúzcoa y el ICAA.