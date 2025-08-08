Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Ron Perlman y Natti Natasha durante el rodaje por las calles de la Parte Vieja donostiarra.

'Ya no quedan junglas', rodada en Donostia con Ron Perlman, se estrenará en el Zinemaldia

La película será uno de los cuatro títulos que RTVE programará en sus galas

Teresa Flaño

Viernes, 8 de agosto 2025, 11:18

Rodada en Donostia en abril del año pasado, con el actor estadounidense Ron Perlman como protagonista, 'Ya no quedan junglas' será una de las cuatro ... películas que RTVE estrenará en las galas que celebrará en el Zinemaldia. Al filme dirigido por Luis Gabriel Beristáin, le acompañarán los títulos 'Parecido a un asesinato', de Antonio Hernández, 'La cena', de Manuel Gómez Pereira, y 'La tregua', de Miguel Ángel Vivas Moreno.

