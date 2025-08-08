'Ya no quedan junglas', rodada en Donostia con Ron Perlman, se estrenará en el Zinemaldia

Rodada en Donostia en abril del año pasado, con el actor estadounidense Ron Perlman como protagonista, 'Ya no quedan junglas' será una de las cuatro ... películas que RTVE estrenará en las galas que celebrará en el Zinemaldia. Al filme dirigido por Luis Gabriel Beristáin, le acompañarán los títulos 'Parecido a un asesinato', de Antonio Hernández, 'La cena', de Manuel Gómez Pereira, y 'La tregua', de Miguel Ángel Vivas Moreno.

A falta de conocer los nombres de los invitados a esta próxima edición del Festival, estos cuatro filmes garantizan que gran parte de 'star system' español estará presente en el certamen porque están protagonizados por nombres como Eduardo Noriega, Tamar Novas, Marían Álvarez, Megan Montaner, Hovick Keuchkerian, Blanca Suárez, Mario Casas, Alberto San Juan, Miguel Herrán o Arón Piper.

Durante el mes de abril del año pasado la presencia de Ron Perlman por distintas localidades guipuzcoanas fue una constante porque, además de participar en el rodaje de 'Ya no quedan junglas', dedicó gran parte de su tiempo libre a recorrer algunos de los mejores restaurantes. Además, hace pocos días se le pudo ver de nuevo por San Sebastián.

Con Natti Natasha

Basada en 'Ya no quedan junglas adonde regresar', escrita por el periodista Carlos Augusto Casas, la trama originariamente transcurre en Madrid, pero para su adaptación al cine se trasladó a Donostia. Se trata de una historia que combina thriller, acción, con un poso de triste humanidad. El protagonista es el 'Gentleman', interpretado por Perlman, un hombre de avanzada edad que mantiene un relación especial con una joven prostituta, Olga -a quien da vida la cantante y compositora dominicana Natti Natasha-, que un día aparece asesinada. Tres abogados son los sospechosos y el 'Gentleman' se embarca en una violenta búsqueda de venganza. El rastro de sangre que va dejando es seguido por Iborra, una inspectora de policía alcohólica, (Megan Montaner). En el reparto también se encuentran Hovik Keuchkerian y Unax Ugalde.

'Parecido a un asesinato' es un thriller psicológico protagonizado por Blanca Suárez, Eduardo Noriega, Tamar Novas y la joven debutante Claudia Mora, en torno a una mujer que lucha por rehacer su vida tras un oscuro pasado. No será tan fácil. El horror que sufrió con José, su exmarido, un policía posesivo y violento, vuelve para amenazar su paraíso…, pero nada es lo que parece. Completan el reparto Joaquín Climent, Marián Álvarez y Raúl Prieto.

Cena de Franco

En otra de las galas de RTVE se estrenará 'La cena'. Manuel Gómez Pereira que dirige una comedia recrea un momento de la posguerra que nunca se ha visto en pantalla. Está protagonizada por Mario Casas y Alberto San Juan junto a Asier Etxeandia, Nora Hernández, Óscar Lasarte, Martín Páez, Elvira Mínguez, Carlos Serrano, Carmen Balagué, Eva Ugarte y Antonio Resines, entre otros. Dos semanas después de acabar la Guerra Civil, Franco solicita una cena de celebración en el Hotel Palace. Un joven teniente, un maître meticuloso y un grupo de prisioneros republicanos expertos en cocina, deben preparar un banquete impecable en tiempo récord. Todo parece ir sobre ruedas, pero en la cocina se trama algo más que un menú, con fuga incluida.

Por último, también se estrenará dentro del apartado de las galas la primera corpudcción hispano-kazaja: 'La tregua', de Miguel Ángel Vivas. Basada en hecho reales y ambientada en la II Guerra Mundial, cuenta la historia de Reyes y Salgado, dos jóvenes que lucharon en España en bandos contrarios pero que deberán compartir el sufrimiento y la esperanza en un gulag soviético de Kazajistán. Una convivencia que les obligará a unir fuerzas frente al frío, al hambre y el horror. Está protagonizada por Miguel Herrán y Arón Piper.

Seis películas más y una serie

La presencia de RTVE en San Sebastián se completa con seis películas en distintos apartados del certamen: dos a concurso en la Sección Oficial ('Maspalomas' e 'Historias del buen valle'), una en Proyecciones Especiales de la Sección Oficial fuera de competición ('Karmele') y una en New Directors ('Aro berria'), otra en Perlak ('Ciudad sin sueño') y otra en el Velódromo ('Rondallas').

Además, se presentará una nueva serie de RTVE Play, 'Zeru ahoak', coproducida por RTVE y EITB. Un thriller de Koldo Almandoz, en cuatro capítulos, protagonizado por Nagore Aranburu, Josean Bengoetxea, Miren Gaztañaga, Ramón Agirre y Sara Cozar. Se estrenará en el apartado Proyecciones especiales de la Sección Oficial.