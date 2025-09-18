Suplemento sobre el Festival de Cine de San Sebastián y cobertura especial en El Diario Vasco

DV Jueves, 18 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

El Diario Vasco dedicará una amplia cobertura informativa al Zinemaldia, como todos los años. Mañana se publica en la edición en papel un completo suplemento de 24 páginas con todos los detalles y la programación de esta 73 edición.

El suplemento será diario en papel y también a través de la www.diariovasco.com y en las redes sociales se dará información inmediata de cuanto sucede en el Festival, incluidas las conexiones en directo con la alfombra roja en los pases de gala del Kursaal.