El suceso se ha producido en el entorno del Peine del Viento

Una ola arrolla a un grupo de turistas en el Peine del Viento y hiere a una mujer

El golpe de mar se produjo en plena pleamar, bajo aviso amarillo por impacto de olas; la víctima fue evacuada consciente y estable al Hospital Donostia

Ion M. Taus

Ion M. Taus

San Sebastián

Viernes, 5 de diciembre 2025, 19:42

Una mujer resultó herida este jueves por la tarde en San Sebastián después de que una ola superara el paseo de Eduardo Chillida, en el ... entorno del Peine del Viento, y arrollara a un grupo de unas diez personas. La víctima sufrió una brecha en la cabeza y una fractura de clavícula, y fue trasladada estable y consciente al Hospital Donostia.

