Una ola arrolla a un grupo de turistas en el Peine del Viento y hiere a una mujer

Una mujer resultó herida este jueves por la tarde en San Sebastián después de que una ola superara el paseo de Eduardo Chillida, en el ... entorno del Peine del Viento, y arrollara a un grupo de unas diez personas. La víctima sufrió una brecha en la cabeza y una fractura de clavícula, y fue trasladada estable y consciente al Hospital Donostia.

El incidente se produjo alrededor de las 16.00 horas, coincidiendo con la pleamar, cuando el oleaje alcanzaba los 3,5 metros en la costa y Euskalmet mantenía activo el aviso amarillo por impacto de olas. La fuerza del agua hizo caer al suelo a varios turistas que se encontraban allí, produciendo contusiones a algunos de ellos. Sin embargo, la peor parte se lo llevó una mujer, de nacionalidad alemana, que se golpeó con violencia contra el pavimento, por el que sufrió una brecha en la cabeza y una fractura de clavícula. Testigos dieron la alerta y en pocos minutos llegaron dos ambulancias al lugar . Fuentes municipales indicaron que el golpe de mar ocurrió en una «zona de acceso permitido», un tramo del paseo que permanecía abierto pese a las restricciones por temporal y que la afectada fue evacuada «consciente y con dolor en el hombro».

Una testigo presencial relató que la mujer quedó «muy nerviosa, llorando y angustiada» , con la cara «ensangrentada y empapada de agua» tras el impacto de la ola. Varios viandantes se acercaron para asistirla mientras llegaban los servicios de emergencia, intentando calmarla y mantenerla inmóvil hasta la llegada de las ambulancias.

Tras el incidente, la Guardia Municipal acordonó la zona del Paseo de Eduardo Chillida para impedir que las personas se acercaran al pretil y a los puntos de posible impacto de las olas. El objetivo era evitar nuevos accidentes en un tramo especialmente expuesto, dado que el mar continuó golpeando con fuerza durante la tarde.

Restricciones por el oleaje

El suceso se registró en una jornada marcada por el cierre preventivo del Paseo Nuevo, el Peine del Viento y el espigón de Zurriola, decretado por el Ayuntamiento debido al mal estado de la mar. El consistorio también recordó que quienes accedan al agua lo harán bajo su exclusiva responsabilidad, y que el servicio de transporte a la isla Santa Clara permanecerá suspendido hasta el sábado.

Pese a las restricciones y a las recomendaciones de prudencia, numerosos curiosos se acercaron a ver el fuerte oleaje.