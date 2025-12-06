Las diez noticias clave de la jornada Repasa las principales informaciones de este sábado

Alavés 1 - Real Sociedad 0. Andando una parte solo ganas al Reus

Real Sociedad: El 1x1 de los jugadores txuri-urdin ante el Alavés

Economía: Gipuzkoa se juega 2,5 millones en exportaciones de cerdo ante el temor a una crisis porcina

Política: Jóvenes de Ernai arrojan pintura a la bandera de España robada en Donostia y a parte del toro de Osborne

Día de la Constitución: Sánchez y Feijóo se echan a la cara el incumplimiento de la Constitución

Durangoko Azoka: Deiei erantzuten dieten gazteak badirelako

Política: Sánchez niega connivencia con Salazar y se escuda en un «pequeño error» al tramitar las denuncias por acoso sexual

Internacional: La UE insiste en que EE UU es su mayor aliado y asume algunas de sus críticas

San Sebastián: Rescatan a una persona de las rocas de Sagües

Sucesos: Muere en Madrid una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves