Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada

Las diez noticias clave de la jornada

Repasa las principales informaciones de este sábado

DV

Sábado, 6 de diciembre 2025, 21:25

Comenta

Alavés 1 - Real Sociedad 0. Andando una parte solo ganas al Reus

Real Sociedad: El 1x1 de los jugadores txuri-urdin ante el Alavés

Economía: Gipuzkoa se juega 2,5 millones en exportaciones de cerdo ante el temor a una crisis porcina

Política: Jóvenes de Ernai arrojan pintura a la bandera de España robada en Donostia y a parte del toro de Osborne

Día de la Constitución: Sánchez y Feijóo se echan a la cara el incumplimiento de la Constitución

Durangoko Azoka: Deiei erantzuten dieten gazteak badirelako

Política: Sánchez niega connivencia con Salazar y se escuda en un «pequeño error» al tramitar las denuncias por acoso sexual

Internacional: La UE insiste en que EE UU es su mayor aliado y asume algunas de sus críticas

San Sebastián: Rescatan a una persona de las rocas de Sagües

Sucesos: Muere en Madrid una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una ola arrolla a un grupo de turistas en el Peine del Viento y hiere a una mujer
  2. 2 Estas son las cuatro marcas de chocolates navideños que desaconseja un nutricionista
  3. 3

    Donostia se convierte en la primera capital vasca en terminar la estación del TAV, que sigue sin fecha
  4. 4 Sorprendidos dos jóvenes con navajas y spráis cuando trataban de robar a turistas en San Sebastián
  5. 5

    El temporal parte en dos el paseo de Ondarreta
  6. 6 Forrest Gump, reclamo navideño
  7. 7 Muere en Madrid una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves
  8. 8

    EHKS abre un nuevo ciclo para extender su modelo de izquierda rupturista al ámbito laboral
  9. 9 Actividades para todos los gustos en Baiona para celebrar la Navidad
  10. 10 Una trabajadora vasca recibirá 10.000 euros después de que su empresa la llamara «zumbada» en dos transferencias bancarias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Las diez noticias clave de la jornada

Las diez noticias clave de la jornada