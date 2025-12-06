El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Alavés
Valoración individual de los realistas en al derrota en Vitoria
Enviado especial a Vitoria
Sábado, 6 de diciembre 2025, 19:28
Valoración de 0 a 5 a los jugadores de la Real Sociedad por parte de Beñat Barreto, cronista de EL DIARIO VASCO, del encuentro de ... La Liga disputado ante el Alavés. Los puntos obtenidos en los partidos de Liga y Copa del Rey computan para que a final de temporada se entregue el DV de Oro, un galardón que atesora 40 años de trayectoria, al jugador con mayor puntuación. Además, tú también puedes puntuar la actuación de los jugadores.
Álex Remiro
Guardameta
Solo tuvo que realizar una parada, un remate de Rebbach que pega en Gorrotxategi y que se le complica. Acierta la dirección del penalti de Boyé, pero el disparo le pasa por debajo del sobaco cuando tampoco iba tan potente. Intentó buscar en largo a Guedes y Barrenetxea, sin éxito.
Jon Mikel Aramburu
Defensa
Sufrió una barbaridad con Rebbach, que se fue en la mayoría de acciones en las que le encaró. En una de esas el argelino le sacó la amarilla y jugó condicionado el resto del encuentro. Tiene que seguir mejorando con balón y no ser tan previsible en los controles, donde suele perder la ventaja.
Aritz Elustondo
Defensa
Si ante el Villarreal cuajó un partido aseado, ayer estuvo francamente mal y superado por un Boyé que, rápido, detectó dónde estaba el agujero. Perdió un balón comprometido en el 5’ y le ganaron la espalda en el 8’. Cometió un penalti claro por mano tras extender el brazo agarrando a Boyé.
Jon Martín
Defensa
Boyé huyó de su marca para acudir a la zona defendida por Aritz. Tuvo una clara ocasión de cabeza en un remate que fue repelido por el palo. No es normal que con todas las que tiene todavía no haya hecho gol. Hay que seguir trabajando. Bien en la salida de balón, la lentitud era más arriba.
Sergio Gómez
Defensa
Puso dos balones de gol, pero la Real sigue sin ser poderosa en acciones a balón parado, ni en defensa ni en ataque. El córner que le pone a Soler es un caramelo mientras que la falta lateral de Jon Martín también es francamente buena porque el balón es lejano. Se entendió con Barrenetxea.
Carlos Soler
Centrocampista
Estuvo superado por Guevara e Ibáñez en muchas fases del partido. Algo mejor en la segunda mitad, pero lejos de esa versión mostrada ante el Villarreal. Remata de cabeza picado un córner sacado por Gómez, pero Sivera se encuentra el balón y lo despeja. Estaba completamente solo.
Jon Gorrotxategi
Centrocampista
Con dos interiores por delante que no terminan de darle velocidad es muy complicado que destaque, es más, tiene que multiplicarse para achicar agua en defensa porque ayer el Alavés fue mucho más en la medular. Vio una amarilla por agarrón. Frenó bien a Boyé en el minuto 38.
Brais Méndez
Centrocampista
Tocó muchísimo balón, pero en la primera mitad siempre llegaba un segundo tarde a cada duelo. Perdió varios balones que generaron contragolpes. Jugó en todas posiciones del campo, y por fases generó, pero tiene que sentirse mucho más importante. Debió ser cambiado antes.
Take Kubo
Atacante
No es de recibo que su primera diagonal se produzca en el minuto 63. Sergio reconoció que Barrenetxea estaba tocado, no se entendía que fuese titular hasta que no mejore su rendimiento. Tras ese cambio de ritmo, sí que fue punzante por banda, pero es insuficiente para alguien de su talla.
Gonçalo Guedes
Atacante
Mejor del partido
Su mejor versión en la Real ha sido en la derecha, ha sido sacarle de ahí y no generar tanto. Buena diagonal inicial, lástima que su centro a Barrenetxea se quedase algo atrasado. Se marchó por línea de fondo para poner otro balón retrasado a Karrikaburu. Si todos tuvieran su actitud...
Sadiq Umar
Atacante
Su primera acción positiva fue en el minuto 50 con un remate de cabeza que ni siquiera fue a portería cuando tenía buena posición. En Liga juega porque no hay otro sano. Con su corpulencia es increíble que no sea capaz de retener un balón y dejarlo de cara a un compañero.
Ander Barrenetxea
Atacante
No está para ser titular, dice Sergio. Es igual, cuando sale es el más eléctrico. Esta vez sin acierto en el regate y en el centro.
Arsen Zakharyan
Centrocampista
Muy poca cosa cuando se colocó en la segunda altura. No lo probó desde lejos.
Jon Karrikaburu
Atacante
De vuelta tras lesión, tuvo un remate que se marchó alto. Quizás lo mejor era dejarla pasar.
Mikel Goti
Atacante
Sin tiempo, no se entiende que saliera tan tarde. Está para jugar mucho más.
Baja
Penalizado
Aritz Elustondo
Hizo un penalti tonto y sufrió durante todo el partido
Sube
Mejorado
Sergio Gómez
Ofreció una mejor versión que ante el Villarreal
Clasificación general
JugadorPuntos
Ander Barrenetxea45
Mikel Oyarzabal45
Jon Gorrotxategi41
Sergio Gómez39
Brais Méndez37
Carlos Soler36
Gonçalo Guedes36
Álex Remiro35
Jon Mikel Aramburu32
Igor Zubeldia31
Take Kubo27
Jon Martín25
Aihen Muñoz23
Duje Caleta-Car22
Beñat Turrientes21
Pablo Marín21
Arsen Zakharyan19
Sadiq Umar14
Aritz Elustondo12
Mikel Goti12
Álvaro Odriozola8
Orri Óskarsson7
Jon Karrikaburu6
Yangel Herrera6
Gorka Carrera4
Luka Sucic4
Unai Marrero4
Luken Beitia1
Aitor Fraga-
Tomy Carbonell-
El árbitro: Alberola Rojas
De las típicas manos que se pitan en el fútbol moderno. El brazo de Aritz está extendido y sí que parece mano. Otra cosa es que en el otra área se pitase penalti.
