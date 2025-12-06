Sorprendidos dos jóvenes con navajas y spráis cuando trataban de robar a turistas en San Sebastián Los hechos han sucedido de madrugada en la Parte Vieja de Donostia y la Ertzaintza y la Guardia Municipal ha detenido a los dos hombres, que cuentan con antecedentes

La Ertzaintza en colaboración con la Policía Municipal de San Sebastián ha sorprendido a dos hombres esta madrugada cuando intentaban robar a dos turistas en la Parte Vieja. Los autores, trataron de huir al observar a las patrullas pero fueron interceptados poco después.

Los hechos han tenido lugar pasada la una de la madrugada de este sábado en la Parte Vieja donostiarra. A esa hora, patrullas conjuntas de la Ertzaintza y Policía Municipal de Donostia han sorprendido in fraganti a dos jóvenes de origen magrebí, de 22 y 25 años de edad, como ha informado el departamento de Seguridad, tratando de robar a otros jóvenes de origen europeo.

Los implicados, al advertir la presencia policial han huido a la carrera, pero los y las agentes les han interceptado poco después. Uno de los autores ha tirado una navaja mientras que al otro le han ocupado un spray de pimienta y una navaja suiza.

Los dos jóvenes, ambos con antecedentes por este tipo de hechos, han sido detenidos acusados de un intento de robo con violencia, y posteriormente, han sido trasladados a dependencias policiales para realizar las diligencias pertinentes. Finalmente, serán puestos a disposición judicial.