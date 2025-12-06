Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los hechos se produjeron en la Parte Vieja de Donostia. Iñigo Royo

Sorprendidos dos jóvenes con navajas y spráis cuando trataban de robar a turistas en San Sebastián

Los hechos han sucedido de madrugada en la Parte Vieja de Donostia y la Ertzaintza y la Guardia Municipal ha detenido a los dos hombres, que cuentan con antecedentes

A. Algaba

Sábado, 6 de diciembre 2025, 10:28

Comenta

La Ertzaintza en colaboración con la Policía Municipal de San Sebastián ha sorprendido a dos hombres esta madrugada cuando intentaban robar a dos turistas en la Parte Vieja. Los autores, trataron de huir al observar a las patrullas pero fueron interceptados poco después.

Los hechos han tenido lugar pasada la una de la madrugada de este sábado en la Parte Vieja donostiarra. A esa hora, patrullas conjuntas de la Ertzaintza y Policía Municipal de Donostia han sorprendido in fraganti a dos jóvenes de origen magrebí, de 22 y 25 años de edad, como ha informado el departamento de Seguridad, tratando de robar a otros jóvenes de origen europeo.

Los implicados, al advertir la presencia policial han huido a la carrera, pero los y las agentes les han interceptado poco después. Uno de los autores ha tirado una navaja mientras que al otro le han ocupado un spray de pimienta y una navaja suiza.

Los dos jóvenes, ambos con antecedentes por este tipo de hechos, han sido detenidos acusados de un intento de robo con violencia, y posteriormente, han sido trasladados a dependencias policiales para realizar las diligencias pertinentes. Finalmente, serán puestos a disposición judicial.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Estas son las cuatro marcas de chocolates navideños que desaconseja un nutricionista
  2. 2 Una ola arrolla a un grupo de turistas en el Peine del Viento y hiere a una mujer
  3. 3

    Ernai derriba el último toro de Osborne del País Vasco
  4. 4 Muere Alfonso Ussía a los 77 años
  5. 5

    El temporal parte en dos el paseo de Ondarreta
  6. 6

    Multikirola pierde 5.200 niños tras la sentencia contra el modelo de deporte escolar de la Diputación de Gipuzkoa
  7. 7 Una trabajadora vasca recibirá 10.000 euros después de que su empresa la llamara «zumbada» en dos transferencias bancarias
  8. 8 Los cinco municipios más jóvenes de Euskadi están en Gipuzkoa
  9. 9 La madre de la niña de cuatro años salvó la vida de su hija al no hacer caso al anestesista y llevarla al hospital
  10. 10 Forrest Gump, reclamo navideño

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Sorprendidos dos jóvenes con navajas y spráis cuando trataban de robar a turistas en San Sebastián

Sorprendidos dos jóvenes con navajas y spráis cuando trataban de robar a turistas en San Sebastián