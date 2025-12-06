Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Manifestación de EHKS en el Primero de Mayo de este año por las calles de Bilbao. IGNACIO PÉREZ

EHKS abre un nuevo ciclo para extender su modelo de izquierda rupturista al ámbito laboral

El relevo generacional y los cambios sociales enconan el pulso entre el Movimiento Socialistay EH Bildu por la hegemonía en el seno del espacio radical vasco

Alberto Surio

Alberto Surio

San Sebastián

Sábado, 6 de diciembre 2025, 00:01

Comenta

Hace unos años hubiera sido impensable que la organización mayoritaria en los estudiantes vascos renunciara al término 'abertzale' y lo sustituyera por 'socialista revolucionario'. El ... cambio de denominación de Ikasle Abertzaleak por Euskal Herriko Antolakunde Sozialista  (IAS) no supone un cambio de rumbo pero sí abre un nuevo ciclo en el Movimiento Socialista no exento de polémica. Se confirma una apuesta que se inició cuando esta organización decidió romper con la línea institucional y posibilista de EH Bildu, a la que acusan de haberse 'plegado al sistema'. Los comunistas, fuertes en el ámbito universitario, se proponen ahora extender su estrategia de ruptura al ámbito laboral. Hasta el momento, los tanteos por generar un movimiento sindical no han fructificado, con excepción de la creación del sectorial Sindicato de la Vivienda.

