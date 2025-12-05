Actividades para todos los gustos en Baiona para celebrar la Navidad La localidad de Iparralde cuenta, entre otros, con una noria de 45 metros, un abeto gigante de 17 metros y el ya tradicional mercado de Navidad

El espíritu de la Navidad invade ya todos los rincones de Baiona, localidad que un año más presenta un sinfín de actividades para que vecinos y visitantes disfruten al máximo de las fiestas. Eso sí, entre desfiles, bailes y animaciones destacan especialmente tres atractivos: una noria de 45 metros, un abeto gigante de 17 metros y el ya tradicional mercado de Navidad. Estos son los eventos más destacados de aquí a final de año:

Espectáculos

Sábado, 6 de diciembre: desfile del 'Mercader de sueños', que incluye zancudos, malabaristas y triciclos.

Domingo, 7 de diciembre: desfile de 'Alas luminosas', con el despliegue de cisnes, pavos reales y mariposas.

Sábado, 13 de diciembre: la compañía 'Porté par le vent' presenta el desfile 'Les Luminéoles'.

Domingo, 21 de diciembre: una manada de caballos blancos acompañada de marionetistas atravesará la ciudad, al tiempo que figuras gigantes como los 'Tótems' deambularán por las calles.

Música y tradición

Domingo, 7 de diciembre: concierto en homenaje a las tradiciones y cantos de América Latina, después de la Zumba de Navidad en el frontón Jean-Dauger a las 10:00 h.

Miércoles, 10 de diciembre: proyecciones de 'Mi cine de Navidad en los barrios'.

Domingo, 14 de diciembre: bailarines y txistularis de Orai Bat animarán el despertar del Rey León. Además, coros y corales deambularán por la ciudad, con conciertos de la Harmonía bayonnaise y Xaramela en la catedral, y los coros Buhaminak y Haiz Egoa en la iglesia Sainte-Croix.

Sábado, 20 de diciembre: jornada especial Olentzero

Domingo, 21 de diciembre: carrera de Fin de Año. Además, mercado de comercio justo

Martes, 23 de diciembre: último desfile de Papá Noel y fiesta infantil en el Carreau des Halles.

Evento solidario en la plaza de toros

Domingo, 7 de diciembre: la plaza de toros alberga un evento solidario en colaboración con las peñas taurinas y la ciudad. Habrá animaciones, iniciaciones a los encierros y demostraciones de toreo de salón. El novillero Ekaitz Moreno explicará cómo se viste con el traje de luces. Habrá música en vivo y carrera de vaquillas.