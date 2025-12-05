Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Actividades para todos los gustos en Baiona para celebrar la Navidad

La localidad de Iparralde cuenta, entre otros, con una noria de 45 metros, un abeto gigante de 17 metros y el ya tradicional mercado de Navidad

DV

Viernes, 5 de diciembre 2025, 23:41

Comenta

El espíritu de la Navidad invade ya todos los rincones de Baiona, localidad que un año más presenta un sinfín de actividades para que vecinos y visitantes disfruten al máximo de las fiestas. Eso sí, entre desfiles, bailes y animaciones destacan especialmente tres atractivos: una noria de 45 metros, un abeto gigante de 17 metros y el ya tradicional mercado de Navidad. Estos son los eventos más destacados de aquí a final de año:

Espectáculos

Sábado, 6 de diciembre: desfile del 'Mercader de sueños', que incluye zancudos, malabaristas y triciclos.

Domingo, 7 de diciembre: desfile de 'Alas luminosas', con el despliegue de cisnes, pavos reales y mariposas.

Sábado, 13 de diciembre: la compañía 'Porté par le vent' presenta el desfile 'Les Luminéoles'.

Domingo, 21 de diciembre: una manada de caballos blancos acompañada de marionetistas atravesará la ciudad, al tiempo que figuras gigantes como los 'Tótems' deambularán por las calles.

Música y tradición

Domingo, 7 de diciembre: concierto en homenaje a las tradiciones y cantos de América Latina, después de la Zumba de Navidad en el frontón Jean-Dauger a las 10:00 h.

Miércoles, 10 de diciembre: proyecciones de 'Mi cine de Navidad en los barrios'.

Domingo, 14 de diciembre: bailarines y txistularis de Orai Bat animarán el despertar del Rey León. Además, coros y corales deambularán por la ciudad, con conciertos de la Harmonía bayonnaise y Xaramela en la catedral, y los coros Buhaminak y Haiz Egoa en la iglesia Sainte-Croix.

Sábado, 20 de diciembre: jornada especial Olentzero

Domingo, 21 de diciembre: carrera de Fin de Año. Además, mercado de comercio justo

Martes, 23 de diciembre: último desfile de Papá Noel y fiesta infantil en el Carreau des Halles.

Evento solidario en la plaza de toros

Domingo, 7 de diciembre: la plaza de toros alberga un evento solidario en colaboración con las peñas taurinas y la ciudad. Habrá animaciones, iniciaciones a los encierros y demostraciones de toreo de salón. El novillero Ekaitz Moreno explicará cómo se viste con el traje de luces. Habrá música en vivo y carrera de vaquillas.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Ernai derriba el último toro de Osborne del País Vasco
  2. 2

    Grandes clubes preguntan por Luka Sucic aunque todavía no hay negociaciones abiertas
  3. 3 Estas son las cuatro marcas de chocolates navideños que desaconseja un nutricionista
  4. 4 Muere Alfonso Ussía a los 77 años
  5. 5

    Multikirola pierde 5.200 niños tras la sentencia contra el modelo de deporte escolar de la Diputación de Gipuzkoa
  6. 6

    El Gobierno Vasco aplaude el pacto para atajar la multirreincidencia: «Uno de cada ocho detenidos ha delinquido más de una vez»
  7. 7

    El temporal abre tres boquetes en el muro de costa que empezaba a ser reparado en Ondarreta
  8. 8 Un avión aterriza de emergencia en Biarritz: «El piloto nos dijo que la ventanilla se estaba agrietando»
  9. 9

    El WhatsApp de Pradas a Mazón justo antes de la comida en El Ventorro: «La cosa se complica en Utiel»
  10. 10 La madre de la niña de cuatro años salvó la vida de su hija al no hacer caso al anestesista y llevarla al hospital

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Actividades para todos los gustos en Baiona para celebrar la Navidad

Actividades para todos los gustos en Baiona para celebrar la Navidad