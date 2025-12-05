Donostia se convierte en la primera capital vasca en terminar la estación del TAV, que sigue sin fecha

La remodelada estación de Atotxa de San Sebastián está a apenas dos semanas de culminar la obra ferroviaria que le permitirá estar preparada para recibir ... el tren de alta velocidad (TAV) cuando la futura 'Y' vasca que conectará las tres capitales de Euskadi entre en funcionamiento, algo que no se espera para antes de 2030. Donostia se convierte así en la primera capital en contar con una terminal adaptada a la alta velocidad, cuando las previsiones para Vitoria apuntan a 2030 y el TAV no llegará al centro de Bilbao de forma provisional, por lo menos, hasta 2034. Aunque la reforma integral acometida en la antigua estación del Norte donostiarra ha sido de menor envergadura porque desde un principio se descartó la posibilidad de soterrar las vías. Lo que también tiene su reflejo en el presupuesto: si la remodelación de Atotxa costará 90 millones de euros, la de Bilbao se irá hasta los 500 millones.

Fuentes del Departamento vasco de Movilidad Sostenible avanzan a este periódico que «a mediados de diciembre» concluirán los trabajos que estos días se ultiman en los andenes centrales de la nueva terminal de Atotxa, después de cinco años de trabajos. Puntualizan que se trata «del final de la obra ferroviaria», porque la remodelación integral de la estación aún deberá rematarse a comienzos del año entrante. Entre los espacios pendientes de finalización están el vestíbulo soterrado que dará acceso a los andenes centrales del TAV, que en el futuro albergará una zona comercial abierta al público, y la plaza elevada sobre los andenes que se está construyendo sobre las vías y junto a Tabakalera.

El final de los trabajos que está acometiendo la empresa pública Euskal Trenbide Sarea (ETS) en la estación de Atotxaya se percibe en los andenes centrales de la nueva terminal. Si hace pocos meses los trabajos en esa zona eran intensos, ayer unos pocos operarios daban los últimos remates a la infraestructura. Ya no hay maquinaria pesada en la zona ferroviaria y quedan menos de cien metros de vía de ancho internacional por colocar, lo que se hará en las dos próximas semanas. La operativa ferroviaria, teniendo en cuenta que el TAV aún tardará un lustro en circular por Euskadi, se ha restablecido en su totalidad desde el pasado 7 de noviembre con la apertura del andén exterior más cercano a Egia, por donde circulan los trenes de Cercanías, media y larga distancia en dirección a Hernani, mientras que por el andén exterior más cercano al edificio de la estación circulan los trenes que van dirección Irun. Hasta que no llegue el TAV a Donostia, los tres andenes centrales estarán inutilizados.

La estación de Donostia se adelanta varios años a las de Vitoria y Bilbao, pero porque se descartó desde el inicio soterrar las vías

La nueva estación de Atotxa tendrá poco que ver con la histórica estación del Norte. La playa de vías se ha ampliado con un nuevo haz de seis vías y cuatro andenes y el edificio central de la estación también ha doblado su volumen original. El antiguo fue demolido, aunque la planta baja del nuevo edificio mantiene el diseño arquitectónico exterior de la terminal histórica. Pero se han añadido dos nuevas plantas que externamente dan una apariencia más moderna. No obstante, el gran cambio de la nueva estación se encuentra en el subsuelo, con dos vestíbulos soterrados a los que se puede acceder desde el pasadizo de Egia y que dan acceso a los andenes de Cercanías (al norte) y de la alta velocidad (al sur). Este segundo será más grande y con zonas comerciales, aunque todavía tardará meses o años en abrirse a los usuarios.

Las obras de la nueva estación de Atotxa comenzaron en 2020 y han ido quemando etapas en los últimos cinco años. En noviembre de 2022 entró en servicio un apeadero provisional en el lado de Egia. En abril de 2023 se demolió la antigua estación del Norte, que tenía 160 años de historia. Y en enero de este año los pasajeros volvieron a acceder a los andenes por el edificio principal reconstruido, con los trenes circulando por dos vías instaladas en el lado más cercano al río, que también recuperó la histórica marquesina roja de la factoría Eiffel. El pasado 7 de noviembre se produjo el último hito al abrirse los dos andenes definitivos de los extremos, por donde ahora circulan todos los trenes.

Falta de conexión

A pesar de que en dos semanas la estación de Atotxa va a estar preparada para recibir el TAV, lo que aún está por determinar es cuándo podrán circular los trenes de alta velocidad por la 'Y' vasca. La última previsión oficial la realizó el ministro de Transportes, Óscar Puente, en una visita a las obras de la terminal donostiarra en febrero: «Antes de 2030», aseguró. Pero si esa previsión se cumple será con rutas internas entre los tres territorios vascos, porque la conexión con Burgos y Madrid a través del nudo de Arkaute (Álava) no estará lista, por lo menos, hasta 2032. Y para la conexión con Francia en alta velocidad aún no hay ni siquiera previsión.

Pero es que, a día de hoy, tampoco está muy clara la conexión de Donostia con las otras dos capitales vascas. La primera estación tras Atotxa que podrá recibir al TAV será la de Vitoria, ya que finalmente se va a remodelar la actual terminal posponiendo sin fecha el soterramiento de las vías, que se hará en una fase posterior. A pesar de ello, la fecha prevista de entrada en funcionamiento de la nueva terminal es 2030.

En el caso de la nueva estación de Abando de Bilbao, donde las vías llegarán soterradas, las obras comenzarán en 2028 y no estarán concluidas hasta 2040, aunque se prevé que los trenes puedan llegar al centro de Bilbao en 2034 de forma provisional. Hasta ese año pararán en una estación provisional en Basauri.