Los nuevos andenes centrales de la estación que recibirán al TAV y la plaza nueva plaza elevada junto a Tabakalera.

Los nuevos andenes centrales de la estación que recibirán al TAV y la plaza nueva plaza elevada junto a Tabakalera. Lobo Altuna

Donostia se convierte en la primera capital vasca en terminar la estación del TAV, que sigue sin fecha

La terminal de Atotxa remata los andenes centrales después de cinco años de trabajos

Miguel Villameriel

Miguel Villameriel

San Sebastián

Viernes, 5 de diciembre 2025, 23:58

La remodelada estación de Atotxa de San Sebastián está a apenas dos semanas de culminar la obra ferroviaria que le permitirá estar preparada para recibir ... el tren de alta velocidad (TAV) cuando la futura 'Y' vasca que conectará las tres capitales de Euskadi entre en funcionamiento, algo que no se espera para antes de 2030. Donostia se convierte así en la primera capital en contar con una terminal adaptada a la alta velocidad, cuando las previsiones para Vitoria apuntan a 2030 y el TAV no llegará al centro de Bilbao de forma provisional, por lo menos, hasta 2034. Aunque la reforma integral acometida en la antigua estación del Norte donostiarra ha sido de menor envergadura porque desde un principio se descartó la posibilidad de soterrar las vías. Lo que también tiene su reflejo en el presupuesto: si la remodelación de Atotxa costará 90 millones de euros, la de Bilbao se irá hasta los 500 millones.

