Operarios trabajaban ayer en el recubrimiento de la nueva plaza elevada frente a Tabakalera. Lobo Altuna

Donostia y Adif se reúnen este mes para cerrar el diseño de la plaza elevada

El Ayuntamiento ya tiene el visto bueno de la empresa pública propietaria de la estación para que el espacio pueda ser «una zona más verde»

Miguel Villameriel

Miguel Villameriel

San Sebastián

Sábado, 6 de diciembre 2025, 00:00

Uno de los elementos más visibles de la nueva estación de Atotxa es la plaza elevada de 5.700 metros cuadrados que se está levantando ... sobre los andenes a la altura de la primera planta del edificio de Tabakalera. Este espacio creará una nueva conexión peatonal entre el Centro y Egia y el Ayuntamiento de Donostia lleva más de un año peleando para que sea «una zona más verde» de lo que contemplaba el proyecto constructivo, que se limitaba a una gran plaza de hormigón. Tal y como avanzó este periódico el pasado junio, la empresa pública estatal Adif, propietaria de la estación, ya dio el visto bueno al consistorio para urbanizar esa plaza con zonas que incluyeran vegetación. Aunque a mediados de este mes –en las fechas en las que concluirá la obra ferroviaria de Atotxa– está prevista una reunión entre el alcalde, Jon Insausti, y el presidente de Adif, Pedro Marco, para terminar de cerrar el diseño de este espacio.

