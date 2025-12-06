Donostia y Adif se reúnen este mes para cerrar el diseño de la plaza elevada

Uno de los elementos más visibles de la nueva estación de Atotxa es la plaza elevada de 5.700 metros cuadrados que se está levantando ... sobre los andenes a la altura de la primera planta del edificio de Tabakalera. Este espacio creará una nueva conexión peatonal entre el Centro y Egia y el Ayuntamiento de Donostia lleva más de un año peleando para que sea «una zona más verde» de lo que contemplaba el proyecto constructivo, que se limitaba a una gran plaza de hormigón. Tal y como avanzó este periódico el pasado junio, la empresa pública estatal Adif, propietaria de la estación, ya dio el visto bueno al consistorio para urbanizar esa plaza con zonas que incluyeran vegetación. Aunque a mediados de este mes –en las fechas en las que concluirá la obra ferroviaria de Atotxa– está prevista una reunión entre el alcalde, Jon Insausti, y el presidente de Adif, Pedro Marco, para terminar de cerrar el diseño de este espacio.

El Ayuntamiento de Donostia ha conseguido su objetivo de modificar el proyecto inicial para que la futura plaza elevada no se limite a una explanada de hormigón, y ya trabaja en el diseño de algo «que se parezca más a un parque», según señalan fuentes del Ayuntamiento. Euskal Trenbide Sarea (ETS) está terminando de construir la plaza elevada sobre la playa de vías tal y como estaba en el proyecto de obra, pero el arquitecto Jon Montero, que fue responsable de la reforma del edificio de Tabakalera hace una década, está diseñando ya el nuevo espacio siguiendo las directrices del Ayuntamiento.

Esta vinculación con Tabakalera se debe a que esta nueva plaza estará a la altura del primer piso del edificio de Egia y servirá para generar un nuevo acceso al centro internacional de cultura contemporánea, que además estará presidida por una instalación de la artista Esther Ferrer. Esta plaza creará también una nueva conexión peatonal entre Egia y el Centro a la que se podrá acceder a través de rampas, escaleras y ascensores.

Desde el Ayuntamiento donostiarra avanzan que la nueva plaza será una zona de esparcimiento ciudadano «más verde», con partes cubiertas de césped, como el extremo levemente inclinado del lado sur. Además, se instalarán unos grandes maceteros que permitirán plantar árboles. Lo más probable es que esos maceteros se coloquen sobre las columnas que sujetan la estructura para un mejor reparto de los pesos.

Vestíbulo soterrado

Una vez que ETSconcluya todos los trabajos encomendados en la estación de Atotxa, Adif recepcionará la infraestructura y tendrá que tomar decisiones en torno a espacios como el vestíbulo soterrado del TAV. La gestión de ese hall subterráneo y de la zona comercial con la que contará corresponderá a Adif. La empresa pública estatal está esperando a asumir la infraestructura para iniciar el proceso de explotación de los espacios comerciales que se van a generar en el vestíbulo.