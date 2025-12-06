Jóvenes de Ernai arrojan pintura a la bandera de España robada en Donostia y a parte del toro de Osborne: «No tienen sitio en Euskadi» La organización ha concluído en Durango las acciones de esta semana contra elementos «extraños en Euskal Herria», vandalizando estos elementos, «para que no se vuelvan a colocar»

Banderas de España y símbolos robados por Ernai que el colectivo ha rociado con pintura y depositado en Durango.

A. A. Sábado, 6 de diciembre 2025, 11:55 | Actualizado 12:09h. Comenta Compartir

Ernai ha puesto este sábado en Durango el colofón a la serie de actos vandálicos contra elementos que considera «extraños» en Euskadi. La organización juvenil abertzale ha llevado hasta la localidad vizcaína los restos de parte del toro de Osborne derribado en Rivabellosa (el último que quedaba en Euskadi), la cruz cortada de la cima de Mendizorrotz en Igeldo y varias banderas de España, entre ellas la robada en la mañana del viernes en Donostia. El coletivo ha arrojado pintura a todos estos elementos «para que no se vuelvan a poder colocar», han explicado en un mensaje en sus redes sociales acompañado con fotos de su acción.

Aste honetan, Euskal Herriko kaleetako ikur arrotzak eraitsi ditugu. Ikurrok Durangora eraman ditugu, eta pinturaz busti, berriz ere jarri ez daitezen.



Gazte independentsito intsumisioz erantzuten diogu konstituzio egunari. pic.twitter.com/ITXCx9xNvW — Ernai (@ernaigazte) December 6, 2025

«Esta semana hemos retirado elementos extraños de las calles de Euskal Herria. Estos símbolos los hemos llevado a Durango y les hemos arrojado pintura para que no se puedan volver a colocar», ha explicado Ernai en sus redes. «Los jóvenes independentistas respondemos con insumisión al Día de la Constitución», han añadido en un mensaje en euskera.

«Los elementos extraños no tienen cabida en Euskal Herria. Debemos romper con el régimen del 78 y poner a este pueblo en marcha», han remarcado.

Casa de Juntas de Gernika

El las imágenes de Ernai figuran dos banderas de España tiradas en el suelo. Si la primera de ellas es la robada en San Sebastián, la segunda podría ser otra sustraída esta pasada noche de la Casa de Juntas de Gernika.

Mi más absoluta condena a los que sin respetar la pluralidad y diversidad de la sociedad vasca, sin entender el valor de la democracia queriendo imponer su intolerancia, han vandalizado la Casa de Juntas de Gernika símbolo de justo lo contrario: paz, libertad y convivencia. pic.twitter.com/XpUIELqv2o — Begoña Gil (@Bego_Gil_) December 6, 2025

El lugar ha amanecido esta mañana sin las banderas de España y Europa y con un mensaje pintado en el suelo a su entrada: «Gurea Irurriña» (La nuestra, la Ikurriña). Partidos políticos como el PSE y Podemos ya han condenado este ataque.