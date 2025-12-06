Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sánchez este sábado en el Congreso. EFE

Sánchez niega connivencia con Salazar y se escuda en un «pequeño error» al tramitar las denuncias por acoso sexual

Asegura que se enteró esta misma semana por la prensa de que dos mujeres habían acudido hace cinco meses al canal antiacoso del PSOE

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Madrid

Sábado, 6 de diciembre 2025, 14:53

Comenta

Pedro Sánchez no se había pronunciado hasta ahora sobre el malestar interno por la gestión de las denuncias por acoso sexual contra uno de sus ... máximos colaboradores, el exalto cargo de la Moncloa y exmiembro de la ejecutiva socialista Paco Salazar, pero este sábado, en una conversación informal con periodistas en el Congreso, durante la recepción por el día de la Constitución, rompió su silencio para alegar que la falta de diligencia de la que se quejan, singularmente, las mujeres del PSOE no se debió a un intento de protegerlo ni a «connivencia» por su parte.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una ola arrolla a un grupo de turistas en el Peine del Viento y hiere a una mujer
  2. 2 Estas son las cuatro marcas de chocolates navideños que desaconseja un nutricionista
  3. 3

    El temporal parte en dos el paseo de Ondarreta
  4. 4 Forrest Gump, reclamo navideño
  5. 5 Sorprendidos dos jóvenes con navajas y spráis cuando trataban de robar a turistas en San Sebastián
  6. 6

    Donostia se convierte en la primera capital vasca en terminar la estación del TAV, que sigue sin fecha
  7. 7

    EHKS abre un nuevo ciclo para extender su modelo de izquierda rupturista al ámbito laboral
  8. 8 Actividades para todos los gustos en Baiona para celebrar la Navidad
  9. 9 Muere en Madrid una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves
  10. 10 Una trabajadora vasca recibirá 10.000 euros después de que su empresa la llamara «zumbada» en dos transferencias bancarias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Sánchez niega connivencia con Salazar y se escuda en un «pequeño error» al tramitar las denuncias por acoso sexual

Sánchez niega connivencia con Salazar y se escuda en un «pequeño error» al tramitar las denuncias por acoso sexual