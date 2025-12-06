Rescatan a una persona de las rocas de Sagües El helicóptero de la Ertzaintza y Salvamento Marítimo trabajan en la zona

Un persona ha sido rescatada de la zona de rocas de Sagües, al final de la playa de La Zurriola, en Donostia. Hasta el lugar se han desplazado dotaciones de la Ertzaintza, incluido el helicóptero, y de Salvamento Marítimo.

Los agentes han procedido a cerrar la zona desde la escultura de la paloma de la paz hacia Monpás. Lo complicado de la zona en la que se encontraba esta persona ha provocado un amplio despliegue para su rescate.

La Ertzaintza seguía trabajando en la zona pasadas las ocho y cuarto de la tarde y por el momento no ha ofrecido más información sobre el estado de la persona rescatada.

