Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El helicóptero de la Ertzaintza, de noche en pleno operativo. DV

Rescatan a una persona de las rocas de Sagües

El helicóptero de la Ertzaintza y Salvamento Marítimo trabajan en la zona

DV

Sábado, 6 de diciembre 2025, 20:20

Comenta

Un persona ha sido rescatada de la zona de rocas de Sagües, al final de la playa de La Zurriola, en Donostia. Hasta el lugar se han desplazado dotaciones de la Ertzaintza, incluido el helicóptero, y de Salvamento Marítimo.

Los agentes han procedido a cerrar la zona desde la escultura de la paloma de la paz hacia Monpás. Lo complicado de la zona en la que se encontraba esta persona ha provocado un amplio despliegue para su rescate.

La Ertzaintza seguía trabajando en la zona pasadas las ocho y cuarto de la tarde y por el momento no ha ofrecido más información sobre el estado de la persona rescatada.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una ola arrolla a un grupo de turistas en el Peine del Viento y hiere a una mujer
  2. 2 Estas son las cuatro marcas de chocolates navideños que desaconseja un nutricionista
  3. 3

    El temporal parte en dos el paseo de Ondarreta
  4. 4 Forrest Gump, reclamo navideño
  5. 5 Sorprendidos dos jóvenes con navajas y spráis cuando trataban de robar a turistas en San Sebastián
  6. 6

    Donostia se convierte en la primera capital vasca en terminar la estación del TAV, que sigue sin fecha
  7. 7 Muere en Madrid una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves
  8. 8

    EHKS abre un nuevo ciclo para extender su modelo de izquierda rupturista al ámbito laboral
  9. 9 Actividades para todos los gustos en Baiona para celebrar la Navidad
  10. 10 Una trabajadora vasca recibirá 10.000 euros después de que su empresa la llamara «zumbada» en dos transferencias bancarias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Rescatan a una persona de las rocas de Sagües

Rescatan a una persona de las rocas de Sagües