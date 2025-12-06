Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Los jugadores se lamentan después del último córner desperdiciado.
Real Sociedad

Andando una parte solo ganas al Reus

La Real se activa tarde, tira 45 minutos y pierde ante el Alavés en un partido que era de empate pero en el que regala un penalti

Beñat Barreto

Beñat Barreto

Enviado especial a Vitoria

Sábado, 6 de diciembre 2025, 19:53

Comenta

Paso atrás claro de la Real en Vitoria. Andando y «regalando» una primera parte, como reconoció el propio Sergio Francisco, solo da para ganar al ... Reus Reddis de Segunda RFEF, y gracias. La Real se mira al espejo y trata de ser algo que ya no es. Hay que reconocer que somos diferentes. No se puede jugar a lo mismo cuando los futbolistas diferenciales que bailaban con el balón ya no están en el equipo. Y si los que también tienen que marcar las diferencias y sí están disponibles, no lo hacen y desaparecen, la Real se convierte en un equipo vulgar y anodino. Sin Oyarzabal, lesionado, las segundas espadas realistas debían dar un paso adelante en este tramo de la temporada en la que se podía terminar de dar un salto en la clasificación. El resultado es que sin el punto ante el Villarreal el equipo estaba exigido, y esa necesidad le pasó por encima en Vitoria.

