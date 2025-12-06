Gipuzkoa se juega 2,5 millones en exportaciones de cerdo ante el temor a una crisis porcina

La crisis porcina que inquieta a Europa marca el ritmo del sector en España y extiende una sensación de fragilidad sobre todo el comercio exterior ... del cerdo. En este contexto, Gipuzkoa conserva un volumen exportador modesto pero dinámico. El territorio acumula hasta septiembre ventas que alcanzan los 2,4 millones de euros, una cifra que refleja un avance del 35% respecto al mismo periodo del año anterior. La comparación con el histórico desde 2015 confirma que el territorio mantiene una media cercana a los 2,5 millones en ventas anuales de cerdo al mundo.

Este producto conserva, no obstante, una presencia testimonial en el total exportador guipuzcoano, ya que su peso se queda en el 0,03% de los 7.586,2 millones que el territorio colocó en el exterior hasta septiembre.

El análisis estatal adquiere un valor mayor en un momento marcado por la amenaza de la peste porcina. Las restricciones internacionales ya afectan a la fortaleza exportadora de España. Un total de 19 países (EE UU, Canadá, México, Cuba,Costa Rica, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Brasil, Uruguay,Sudáfrica, Japón, Tailandia y Malasia) ya ha bloqueado la entrada de carne de cerdo procedente de nuestro país y otros 24 han añadido limitaciones a los envíos desde la zona afectada de Barcelona. Las organizaciones agrarias observan con inquietud un escenario que podría provocar un exceso de carne en el mercado nacional si el virus entra en las granjas. Este temor coincide con un descenso del precio del cerdo vivo, ya que Mercolleida situó la referencia del kilo en 1,21 euros tras una reunión extraordinaria. España cerró 2024 con 4,9 millones de toneladas de carne porcina y mantuvo su posición como primer productor de la Unión Europea y tercero del mundo. Más de la mitad de esa producción salió al exterior y generó ingresos que casi alcanzaron los 8.100 millones de euros.

Récord en 2022

De regreso de nuevo a nuestro territorio, la serie histórica confirma que Gipuzkoa alcanzó su mejor registro en 2022, cuando las ventas en el exterior de productos del cerdo se elevaron hasta los 7,3 millones de euros. Este impulso mantiene a Gipuzkoa como el territorio vasco que más cerdo vende fuera. De los 2,5 millones exportados por Euskadi hasta septiembre, nuestro territorio concentra el 95% del total. Bizkaia situó sus ventas en 54.330 euros y Álava en 74.000. La comparación con España ilustra la limitada presencia de Gipuzkoa en el mapa exportador de este producto, ya que aparece en la posición 32 entre las provincias que más cerdo colocan en el exterior. Barcelona encabeza la lista con 1.427 millones de euros, lo que supone el 26,8% del total nacional. Girona y Zaragoza completan el podio.

El informe del ICEX muestra además la estructura de clientes del territorio. Francia absorbió 2,1 millones de los 2,4 facturados por las empresas guipuzcoanas, es decir, el 86,7% del total. China ocupó el segundo lugar con 272.440 euros y una cuota del 11,2%. Alemania, Andorra, Irlanda y Bélgica cerraron la lista con porcentajes muy reducidos. El Principado de Andorra destacó al multiplicar sus compras por más de cuarenta y pasar a liderar el crecimiento porcentual del periodo enero septiembre.

Desde la Diputación de Gipuzkoa, Xabier Arruti, responsable foral de Equilibrio Territorial Verde, aseguró este pasado martes que «nosotros siempre aplicamos medidas preventivas» para evitar este tipo de contagios en el territorio. Hasta ahora, no se ha registrado ningún caso de peste porcina.

Señaló, además, que existen dos tipos de medidas: «La preventiva, la que siempre estamos aplicando, y la paliativa». Esta última es la que han aplicado en Cataluña. «Parece que han tenido una reacción rápida, lo han acordonado, han puesto una barrera importante y esperemos que eso no se expanda. Tenemos esa esperanza porque con la adenomatosis, que también surgió en Cataluña, tomaron medidas muy pronto y muy efectivas y no se extendió a otros lugares. Esperemos que con la peste porcina ocurra lo mismo», finalizó Arruti.

El sector español observa la evolución del brote con prudencia. El perímetro afectado se mantiene acotado en seis kilómetros y la probabilidad de contagio en granjas continúa en niveles bajos. El sector porcino sostiene el liderazgo agroalimentario en España con una producción concentrada en Aragón, Cataluña, Castilla y León, Andalucía, Murcia, Extremadura y Castilla La Mancha. La sombra de nuevas restricciones internacionales planea sobre un mercado con precios ya debilitados y con un número considerable de explotaciones en situación frágil.