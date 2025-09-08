Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El Kursaal será el epicentro del Festival de Cine de San Sebastián 2025.
Festival de Cine de San Sebastián

Programa completo del Zinemaldia: películas, salas y horarios

Consulta la agenda completa de proyecciones y películas en el Festival de Cine de San Sebastián 2025

El Diario Vasco

San Sebastián

Lunes, 8 de septiembre 2025, 09:00

El Zinemaldia 2025 ha dado a conocer el programa completo de películas que ofrece en esta 73ª edición, que se desarrolla entre el 19 y el 27 de septiembre. De esta forma, con el calendario a mano, los aficionados al cine pueden ya realizar su particular selección y así escoger qué pelúculas pueden ver a lo largo de los nueve días del Festival de Cine de San Sebastián.

Las entradas para las películas del Zinemaldia 2025 se pondrán a la venta de forma escalonada los días 14, 15 y 16 de septiembre, tanto de forma online como en las taquillas habilitadas en el Zinemaldi Plaza.

Ya solo queda disfrutar de la gran fiesta del cine en San Sebastián.

