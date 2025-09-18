La visita relámpago de Angelina Jolie a Euskadi hace 18 años

Angelina Jolie pisará por primera vez la alfombra roja del Festival Internacional de Cine de San Sebastián. La actriz y directora estadounidense será una de ... las estrellas más esperadas de esta edición del Zinemaldia, en la que nunca antes había participado ni visitado la capital guipuzcoana.

Su presencia marca un antes y un después en la capital donostiarra, que cada año reúne a grandes figuras del séptimo arte. Aunque para Jolie será su estreno en Gipuzkoa, no es la primera vez que viaja a Euskadi. En 2007, junto a su entonces marido Brad Pitt, disfrutó de unas vacaciones exprés por el norte de la península y se acercó a la capital vizcaína. La pareja, sin hijos ni guardaespaldas, recorrió, casi de incógnito, Bilbao, donde se les pudo ver paseando por la ciudad. También hicieron una escapada romántica a Elciego, donde visitaron y se alojaron en la emblemática bodega Marqués de Riscal, reconocida por su espectacular arquitectura firmada por Frank Gehry, a quien Pitt admira.

La anécdota más curiosa del viaje fue cuando al salir de Bilbao en un vehículo alquilado, Pitt y Jolie se perdieron «buscando la autopista» y acabaron en el barrio bilbaíno de Castrejana. Allí no les quedó más remedio que pedir ayuda. Preguntaron a un barrendero de la zona, que, como pudo, les explicó cómo seguir su camino hasta Elciego. Al darse cuenta de quiénes eran, el trabajador no dudó en fotografiarse con la pareja.

Dieciocho años después de aquella visita relámpago, Jolie regresa a Euskadi, esta vez como invitada de lujo del Zinemaldia.