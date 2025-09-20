Los trabajadores de la Diputación pueden acogerse ya al año sabático retribuido

Los empleados de la Diputación de Gipuzkoa, tanto funcionarios como laborales, pueden acogerse ya al permiso parcialmente retribuido, una modalidad que les permitirá trabajar cuatro ... años y tomarse un año sabático principalmente al final de su vida laboral cobrando parte del salario.

Una medida que fue aprobada el pasado 10 de septiembre por el Consejo de Gobierno foral en cumplimiento del acuerdo alcanzado el 30 de julio del año pasado con la representación de los trabajadores para poder aplicar esta modalidad y otras en aras a falicitar el rejuvenecimiento de las plantillas. Se trataba del Plan de Relevo Generacional que persigue el rejuvenecimiento de la plantilla garantizando la transmisión de su conocimiento mediante el programa Partekatuz, que incluye otras medidas, como reducciones de jornada incentivadas a partir de los sesenta años.

El acuerdo, suscrito por la Junta de Personal, del que se desmarcó ELA, fue el primer pacto de alcance general en el ente foral desde 2010 y ponía fin, según los sindicatos, a un agravio comparativo histórico con las otras diputaciones vascas.

Este acuerdo se produjo además, en un contexto de envejecimiento de la plantilla foral, que prevé que se jubile en quince años la mitad de sus empleados, unas mil personas.

Según indican desde el Departamento de Gobernanza de la Diputación de Gipuzkoa, el plan está teniendo una buena acogida por parte de la plantilla. En concreto, el permiso parcialmente retribuido permitirá que los empleados trabajen cuatro años a jornada completa y el quinto disfruten del permiso retribuido. Durante los cinco años la persona a la que se concede el permiso percibirá el 85% de las retribuciones correspondientes por la prestación del servicio a jornada completa, siendo la cotización de la Seguridad Social proporcional a la retribución percibida.

Los trabajadores que quieran acogerse tienen que cumplir una serie de requisitos. Tienen que tener un mínimo de ochos años de servicios prestados en la Diputación de Gipuzkoa a la presentación de la solicitud; encontrarse en situación de servicio activo o en algunas de las situaciones que se asimilen durante los cuatro años inmediatamente anteriores y sin interrupción en el caso del personal funcionario, y en el laboral discontinuo, durante cuatro años o campañas inmediatamente anteriores. En ambos casos solo se podrán acoger a un permiso parcialmente retribuido.

Si con anterioridad al disfrute del permiso retribuido o durante el mismo se produce un cambio de situación administrativa en el servicio activo o la pérdida de la condición de persona funcionaria, se efectuará el reintegro completo de las retribuciones dejadas de percibir durante el periodo de generación del permiso.