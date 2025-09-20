Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Trabajadores de la Diputación en las Torres de Errotaburu en Donostia Lusa

Los trabajadores de la Diputación pueden acogerse ya al año sabático retribuido

El consejo de Gobierno ha dado el visto bueno al acuerdo alcanzado con la plantilla para que puedan trabajar cuatro años y el quinto beneficiarse de un permiso cobrando una parte del salario

Pilar Aranguren

San Sebastián

Sábado, 20 de septiembre 2025, 06:34

Los empleados de la Diputación de Gipuzkoa, tanto funcionarios como laborales, pueden acogerse ya al permiso parcialmente retribuido, una modalidad que les permitirá trabajar cuatro ... años y tomarse un año sabático principalmente al final de su vida laboral cobrando parte del salario.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cierra la emblemática tienda de Vinos Ezeiza: «No hay nadie de la familia que quiera ocuparse de la tienda»
  2. 2 La villa, a un paso de San Sebastián, seleccionada para la portada de una revista de lujo
  3. 3 El líder de una banda legendaria del rock español debe parar la gira por un cáncer
  4. 4 Robert Treviño lleva a los tribunales a la Euskadiko Orkestra por su despido
  5. 5 Detenido un hombre en Donostia por una presunta agresión sexual a una mujer a la que conoció por redes
  6. 6 Muere el exdirector médico del Hospital Universitario de Navarra en un accidente de montaña en Riaño (León)
  7. 7 Así ha sido la alfombra roja de la inauguración del Zinemaldia
  8. 8

    Osakidetza incorpora a 27 médicos de familia y 4 pediatras de difícil cobertura en Gipuzkoa
  9. 9

    Estonia y Polonia denuncian la intrusión de cinco aviones de combate rusos en el Báltico
  10. 10 Protesta en apoyo a Palestina frente al Kursaal en el arranque del Zinemaldia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Los trabajadores de la Diputación pueden acogerse ya al año sabático retribuido

Los trabajadores de la Diputación pueden acogerse ya al año sabático retribuido