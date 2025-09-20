Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Orio celebra la pasada Bandera de Boiro. ACT
Liga Eusko Label

Orio se hace con el récord de victorias en una temporada de la Liga ACT

Bandera de Bermeo ·

Los de Iker Zabala, con 15, rompen el techo de los 14 triunfos de Urdaibai y firman un nuevo hito en una temporada de ensueño

Xabier Manzanares

San Sebastián

Sábado, 20 de septiembre 2025, 20:11

Orio vuela en Bermeo y logra hacerse con el récord de victorias en una temporada de la Liga ACT (15). Hasta la fecha, era Urdaibai ... el que ostentaba la mejor marca de la historia —con 14 triunfos—, pero los de Gorka Aranberri han surfeado en aguas vizcaínas para poner la guinda a una temporada de ensueño, en la que, además de conquistar la corona de la Liga Eusko Label, también se han hecho con su 33ª Bandera de La Concha.

