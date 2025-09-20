Orio se hace con el récord de victorias en una temporada de la Liga ACT

Orio vuela en Bermeo y logra hacerse con el récord de victorias en una temporada de la Liga ACT (15). Hasta la fecha, era Urdaibai ... el que ostentaba la mejor marca de la historia —con 14 triunfos—, pero los de Gorka Aranberri han surfeado en aguas vizcaínas para poner la guinda a una temporada de ensueño, en la que, además de conquistar la corona de la Liga Eusko Label, también se han hecho con su 33ª Bandera de La Concha.

La temporada, que llegará este domingo (12.40 horas) a su fin en la ría de Portugalete, ha estado iluminada con focos de color amarillo. Y es que la 'San Nikolas' ha sabido sacar sus garras en todo tipo de escenarios. La regata de este sábado en Bermeo no ha sido una cualquiera, ya que las condiciones meteorológicas, con rachas de viento de hasta 30 kilómetros por hora y una mar muy picada, parecían que podían dar opciones a las sorpresas.

Pero no ha sido así, Orio ha vuelto a demostrar su virtud de campeón. La trainera liderada por Iker Zabala ha dejado atrás a las traineras de su tanda y la lucha ha pasado a ser virtual con el tiempazo que había marcado Getaria desde la primera tanda. Tras el paso por la segunda ciaboga, la distancia entre la 'San Nikolas' y la 'Esperantza' era de tan solo dos segundos.

Ha sido en el tercer largo cuando la trainera dirigida por Iker Zabala se ha exprimido por completo. No es la primera vez que los oriotarras marcan diferencias en el segundo viaje de ida, y en el tercer giro Orio ha aumentado su distancia a cinco segundos respecto a los patroneados por Unax Eizagirre.

Los tiempos entre ambas traineras parecían que se iban ajustando a medida que se acercaba el último tramo de la prueba, pero a falta de 300 metros los de Gorka Aranberri han metido la sexta marcha y han firmado su 15ª victoria de la temporada (20:39.42). Getaria ha logrado un gran segundo puesto remando desde la primera tanda (20:46.24) y ha privado a Zierbena de ser el primero del resto (20:50.90). La otra gran sorpresa ha sido la cuarta plaza de Hondarribia, que ha sabido aguantar el pulso a Getaria en la primera tanda y ha recogido sus frutos (20:57.26).

La embarcación ganadora ha estado compuesta por Mikel Lizarralde, Adur Tapia, Óscar Andrés Medina, Adrián González, Iñaki Elorza y Aitzol Elu en la banda de estribor, junto a Ugaitz Astigarraga, Leandro Salvagno, Jon Urresti, Beñat Egiazu, Jon Lizarralde e Ibai Lizarralde en la de babor, con Ibon Arruti como proel y Gorka Aranberri como patrón.

Una bala más en el cartucho

Este domingo Orio tendrá otra oportunidad para aumentar aún más el récord y elevar la marca a 16 victorias a lo largo de una temporada en la Liga ACT. En este caso, las condiciones no tendrán nada que ver, ya que la prueba se desarrollará en la ría de Portugalete. La lucha entre Hondarribia y Getaria por quién se hará finalmente con el quinto puesto en la general también promete y mucho, en la cita. Actualmente, solo les separa un punto.