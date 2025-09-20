Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vivienda en la que se ha declarado el incendio, en la calle Julio Urquijo, en el barrio de Bidebieta. Borja Luna

Un hombre de 68 años muerto y su mujer intoxicada por humo tras un incendio en una vivienda de Donostia

El fuego se ha declarado esta pasada madrugada en un edificio de la calle julio Urquijo del barrio de Bidebieta

A. I.

Sábado, 20 de septiembre 2025, 08:10

Un hombre ha fallecido y su mujer ha resultado intoxicada por humo tras un incendio declarado alrededor de las cuatro de la mañana en una ... vivienda de San Sebastián, según ha informado el Departamento de Seguridad. El fuego se ha declarado en el cuarto piso de un edificio de la calle julio Urquijo del barrio de Bidebieta. Al lugar se han desplazado agentes de la Ertzaintza y de la Guardia Municipal, además de los bomberos, que han conseguido extinguir las llamas pasadas las seis de la mañana y solo han afectado a ese inmueble.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cierra la emblemática tienda de Vinos Ezeiza: «No hay nadie de la familia que quiera ocuparse de la tienda»
  2. 2 La villa, a un paso de San Sebastián, seleccionada para la portada de una revista de lujo
  3. 3 El líder de una banda legendaria del rock español debe parar la gira por un cáncer
  4. 4 Detenido un hombre en Donostia por una presunta agresión sexual a una mujer a la que conoció por redes
  5. 5

    Un hombre de 68 años muerto y otras dos personas intoxicadas por un incendio en una vivienda de Donostia
  6. 6 Así ha sido la alfombra roja de la inauguración del Zinemaldia
  7. 7 Robert Treviño lleva a los tribunales a la Euskadiko Orkestra por su despido
  8. 8

    Estonia y Polonia denuncian la intrusión de cinco aviones de combate rusos en el Báltico
  9. 9 David Muñoz, de Estopa, se matricula en la universidad: «Te habla como si te conociera de toda la vida»
  10. 10 Protesta en apoyo a Palestina frente al Kursaal en el arranque del Zinemaldia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Un hombre de 68 años muerto y su mujer intoxicada por humo tras un incendio en una vivienda de Donostia

Un hombre de 68 años muerto y su mujer intoxicada por humo tras un incendio en una vivienda de Donostia