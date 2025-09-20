Un hombre de 68 años muerto y su mujer intoxicada por humo tras un incendio en una vivienda de Donostia

Un hombre ha fallecido y su mujer ha resultado intoxicada por humo tras un incendio declarado alrededor de las cuatro de la mañana en una ... vivienda de San Sebastián, según ha informado el Departamento de Seguridad. El fuego se ha declarado en el cuarto piso de un edificio de la calle julio Urquijo del barrio de Bidebieta. Al lugar se han desplazado agentes de la Ertzaintza y de la Guardia Municipal, además de los bomberos, que han conseguido extinguir las llamas pasadas las seis de la mañana y solo han afectado a ese inmueble.

Las mismas fuentes han indicado que el fallecido es un varón de 68 años y que el cadáver ha sido trasladado al Servicio de Patología Forense para ser practicada la correspondiente autopsia.

Fuentes del Ayuntamiento de San Sebastián han señalado a El Diario Vasco que al parecer el fuego se ha originado en la sala de la vivienda que estaba habitada por el matrimonio. Al percatarse de las llamas el hombre ha intentado atravesar la línea del fuego y la zona de calor pero ha fallecido como consecuencia del humo y de las quemaduras. Su mujer ha conseguido salir al balcón y ha salvado su vida. Una vez rescatada por los bomberos ha tenido que ser atendida con oxígeno por el personal sanitario de una de las tres ambulancias desplazadas al lugar. Posteriormente ha sido trasladada al Hospital Donostia.

Un hombre de la vivienda superior a la que se ha declarado el incendio ha manifestado a El Diario Vasco que alrededor de las cuatro de la madrugada ha escuchado varios gritos en las escaleras. Ha abierto la puerta de su domicilio y se ha percatado de que una densa humareda cubría el descansillo y que los bomberos estaban pidiendo a los vecinos que no salieran de sus casas. Ha procedido a cubrir con toallas húmedas las rendijas de la puerta y de las ventanas para no sufrir una intoxicación. «Menos mal que tenemos un balcón», ha remarcado.

Los habitantes de los pisos inferiores al cuarto piso han sido desalojados y llevados a la calle por los bomberos, pero los de las plantas superiores han sido obligados a permanecer en sus domicilios, según ha relatado el testigo. Todos ellos han podido regresar a sus viviendas pocos minutos antes de las cinco de la madrugada.