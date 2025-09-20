Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Javi Martínez señala desde la puerta de su casa la vivienda calcinada donde residía el fallecido. Borja Luna
Testimonios

«He gritado: ¡Fuego, fuego! tocando las puertas a los vecinos mientras bajaba a mi madre de 83 años»

Javi Martínez vive al lado del fallecido por el incendio en Bidebieta y ha dado la voz de alarma «en medio de un humo negro»

Gaizka Lasa

Gaizka Lasa

San Sebastián

Sábado, 20 de septiembre 2025, 11:08

Los vecinos del número 32 de la calle Julio Urquijo del barrio donostiarra de Bidebieta, pegado al instituto Bidebieta, han vivido una noche alborotada debido ... al incendio originado en el inmueble del 4ºD. Uno de sus inquilinos ha fallecido, un varón de 68 años, y su mujer ha sido trasladada al hospital por inhalación de humo. El primero en darse cuenta del fuego ha sido el vecino del 4ºC, Javi Martínez, quien «por casualidad estaba en el sofá, despierto sobre las 3.30 horas de la madrugada, viendo la tele y con la ventana abierta por el calor que hacía».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La villa, a un paso de San Sebastián, seleccionada para la portada de una revista de lujo
  2. 2

    Un hombre de 68 años muerto y su mujer herida en un incendio en su vivienda de Donostia
  3. 3 El líder de una banda legendaria del rock español debe parar la gira por un cáncer
  4. 4 Cierra la emblemática tienda de Vinos Ezeiza: «No hay nadie de la familia que quiera ocuparse de la tienda»
  5. 5 Así ha sido la alfombra roja de la inauguración del Zinemaldia
  6. 6 Detenido un hombre en Donostia por una presunta agresión sexual a una mujer a la que conoció por redes
  7. 7

    Los trabajadores de la Diputación pueden acogerse ya al año sabático retribuido
  8. 8

    Una sentencia abre la vía a miles de guipuzcoanos para poder reclamar por comisiones hipotecarias
  9. 9

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Betis. Y tú, ¿qué puntuación les das?
  10. 10

    Con tanto error grosero no se puede competir

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco «He gritado: ¡Fuego, fuego! tocando las puertas a los vecinos mientras bajaba a mi madre de 83 años»

«He gritado: ¡Fuego, fuego! tocando las puertas a los vecinos mientras bajaba a mi madre de 83 años»