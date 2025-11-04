Las diez noticias de la jornada Repasa las principales informaciones de este martes

DV Martes, 4 de noviembre 2025, 20:56 | Actualizado 21:12h. Comenta Compartir

Educación: El lehendakari y el rector de la EHU van al choque tras la denuncia de falta de financiación de la universidad pública

Economía: Las empresas de Gipuzkoa resisten la incertidumbre y encaran 2026 con una confianza «moderada»

Política: El Gobierno Vasco asegura que la clasificación del Puerto de Pasaia como de interés general «no se justifica»

Cultura: La nao San Juan ya asoma

Política: Zupiria reconoce que ha cambiado su discurso sobre la delincuencia

Salud: El director de Emergencias de Osakidetza renuncia un año después al cargo «por motivos de salud»

Real Sociedad: «He jugado infiltrado, no he sido el Kubo de siempre»

Política: Feijóo activa los contactos con Vox para el relevo de Mazón con una llamada a Abascal

Caso Amaya Zabarte: Ertzainas niegan que utilizaran proyectiles de foam en la previa del Real-PSG en la que resultó herida Amaya Zabarte

Política: Euskadi e Iparralde crearán un órgano de trabajo que aborde el reto del paso de miles de migrantes por la muga