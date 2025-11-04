Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias de la jornada

Las diez noticias de la jornada

Repasa las principales informaciones de este martes

DV

Martes, 4 de noviembre 2025, 20:56

Comenta

Educación: El lehendakari y el rector de la EHU van al choque tras la denuncia de falta de financiación de la universidad pública

Economía: Las empresas de Gipuzkoa resisten la incertidumbre y encaran 2026 con una confianza «moderada»

Política: El Gobierno Vasco asegura que la clasificación del Puerto de Pasaia como de interés general «no se justifica»

Cultura: La nao San Juan ya asoma

Política: Zupiria reconoce que ha cambiado su discurso sobre la delincuencia

Salud: El director de Emergencias de Osakidetza renuncia un año después al cargo «por motivos de salud»

Real Sociedad: «He jugado infiltrado, no he sido el Kubo de siempre»

Política: Feijóo activa los contactos con Vox para el relevo de Mazón con una llamada a Abascal

Caso Amaya Zabarte: Ertzainas niegan que utilizaran proyectiles de foam en la previa del Real-PSG en la que resultó herida Amaya Zabarte

Política: Euskadi e Iparralde crearán un órgano de trabajo que aborde el reto del paso de miles de migrantes por la muga

Publicidad

Top 50
  1. 1 La ubicación y clientela de su negocio le cuestan 160.000 euros a un farmacéutico de San Sebastián en su pugna con Hacienda
  2. 2 La pastelería guipuzcoana a la que sus clientes otorgan la excelencia
  3. 3 La señal de un móvil robado permite detener en Donostia a dos hombres que traficaban con drogas
  4. 4

    Da a luz en el andén del metro en Bilbao: «Pensábamos que era un infarto y, al final, ha sido una niña preciosa»
  5. 5 Aiora Larrañaga, la psicóloga que llega a 17 millones de padres: «Con los hijos es fundamental trabajar la confianza»
  6. 6 Identificado el autor de las pintadas antifeministas aparecidas en el centro de Irun
  7. 7 Cierra uno de los restaurantes de San Sebastián más originales y queridos por los donostiarras: «¡Gracias, gracias y mil veces gracias!»
  8. 8 Uno de los mejores balcones de Gipuzkoa por menos de 400.000 euros
  9. 9 Ernesto Valverde estalla tras la derrota del Athletic en Anoeta: «Menuda la p... folla tiene esta gente»
  10. 10 Jainaga se cuela entre los 100 más ricos de España, la lista de Forbes en la que hay seis vascos más

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Las diez noticias de la jornada

Las diez noticias de la jornada