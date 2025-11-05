Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Zupiria, a la derecha de la imagen, en la comisión de Seguridad donde explicó los Presupuestos.

Zupiria reconoce que ha cambiado su discurso sobre la delincuencia

El consejero de Seguridad aclara que «vivimos en un país seguro» pero afirma que «hay un sector ciudadano preocupado por la seguridad»

Ander Balanzategi

Ander Balanzategi

San Sebastián

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 01:00

El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, reconoció ayer que en el último año ha tenido que hacer «discursos que no me hubieran gustado hacer porque ... he visto cosas que no me hubieran gustado ver». Unas declaraciones que se producen pocos días después de que EH Bildu haya criticado que la Ertzaintza revele ahora el origen de los detenidos y tras la vinculación que hizo el propio Zupiria entre los «extranjeros sin arraigo» y el uso de armas blancas. El consejero del Gobierno Vasco reiteró que «vivimos en un país seguro», pero recalcó que «hay un sector de la población que está preocupados por la seguridad».

