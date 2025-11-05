Zupiria reconoce que ha cambiado su discurso sobre la delincuencia

El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, reconoció ayer que en el último año ha tenido que hacer «discursos que no me hubieran gustado hacer porque ... he visto cosas que no me hubieran gustado ver». Unas declaraciones que se producen pocos días después de que EH Bildu haya criticado que la Ertzaintza revele ahora el origen de los detenidos y tras la vinculación que hizo el propio Zupiria entre los «extranjeros sin arraigo» y el uso de armas blancas. El consejero del Gobierno Vasco reiteró que «vivimos en un país seguro», pero recalcó que «hay un sector de la población que está preocupados por la seguridad».

Zupiria explicó en la comisión celebrada en el Parlamento Vasco para dar cuenta sobre los Presupuestos de Seguridad que contará con un total de 850 millones de euros en 2026, un 6,4% más que este año. En el turno de preguntas, Gorka Ortiz de Guinea, parlamentario de EH Bildu, aseguró que percibe un cambio de discurso de Zupiria durante el último año. «Nos tendrá que explicar si esa modificación responde a un cambio de percepción en la ciudadanía o a un interés político», preguntó. Y el consejero reconoció que eso ha sido así. «Más que pelear sobre los datos, lo que tenemos que hacer es realizar un buen diagnóstico y mantener un debate transparente», deseo Zupiria. «Ese es el mejor modo para combatir la estigmatización», aseguró. Resaltó que la posición de Euskadi es la de «un país seguro», pero enumeró algunos de los aspectos que generan «preocupación» en la ciudadanía, según los datos que ha recopilado el departamento a través del foro de seguridad. Esas cuestiones que generan inquietud, según Zupiria, son «las drogas, los robos, los delitos climáticos, la violencia de género o la ciberdelincuencia». Sobre estos últimos destacó las estafas telefónicas.

Uno de los momentos más tensos de la comisión se vivió en el intercambio de pareceres entre el consejero y la parlamentaria del PP, Ainhoa Domaica. Zupiria lamentó que los populares «exageren el tema de la seguridad» por intereses electorales y recordó a la popular que le cuesta entender cómo «los que llevasteis escolta decís ahora que hace unas décadas Euskadi es un paraíso». No gustó nada esta respuesta a Domaica. «Yo he tenido escolta policial durante 16 años y no me gustaría que se trajeran cuestiones personales a la comisión». Un reproche que obtuvo la disculpa de Zupiria.

El PP también chocó con Zupiria por el millón de euros que el Gobierno Vasco destinará para que los ertzainas aprendan euskera. «A usted le gusta mucho el euskera pero se le olvida que es el consejero de Seguridad», criticó Domaica. A lo que Zupiria respondió dejando claro que «los ciudadanos tienen derecho a ser atendidos en los dos idiomas».