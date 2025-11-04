Take Kubo: «He jugado infiltrado, no he sido el Kubo de siempre»

Cuando Take Kubo habla hay que escucharle. Es uno de los jugadores de la plantilla de la Real Sociedad que más abiertamente se expresa cuando ... le toca pronunciarse ante los medios de comunicación y este martes en su comparecencia en Zubieta no ha sido la excepción.

Preguntado por el estado de su tobillo, el atacante txuri-urdin ha respondido encontrarse «mejor». «Si he vuelto es que estoy para ayudar al equipo», ha indicado, antes de explicar su baja en las últimas semanas y su estancia con la selección japonesa en el anterior parón internacional.

Ha reconocido que «tuve una lesión bastante grande» antes del parón, pero que ni por esas dejó de ayudar al equipo. «No me perdí ningún partido y luego me fui con la selección para intentar recuperarme. Cuando un jugador está jugando con su club es normal que te llamen de la selección. El entrenador me dejó descansar y en el segundo partido jugué un rato porque me fue bien el tratamiento», ha justificado.

Sin embargo, a su regreso a Zubieta, en la víspera del choque ante el Celta, realizó «un mal gesto a la hora de centrar» que le hizo volver el dolor en la zona afectada. «En ese momento decidí que era mejor no seguir. Quería hacer una mejor gestión. He estado jugando con la Real pero no he sido el de siempre. Pensé que lo mejor era descansar y volver de la mejor forma posible».

«He tenido que jugar inflitrado, descansar en entrenos y la situación era la que era. Siempre que he podido he intentado ayudar a la Real. Habré estado al 50%, pero he estado jugando, aunque me habréis visto que no he sido el de siempre», ha repetido. «Volví la semana pasada porque sentía que podía volver», ha zanjado.

«He intentado forzar e igual me he equivocado», ha admitido sincero el nipón, que ha destacado que «voy mejorando, pero si noto que sigue el dolor y no doy mi nivel es mejor descansar». «Estoy comprometido con el club, no me he perdido más de un mes de competición, no me he perdido muchos entrenamientos y después de cualquier lesión he intentado volver cuanto antes», ha reivindicado.

No se ha mostrado molesto por las críticas sobre su rendimiento. «A mí me da igual. No leo las noticias. Yo lo que quiero es demostrar en el campo. Estoy obligado a ir con la selección si me llaman. Cada vez que visto la camiseta de la Real lo hago orgulloso al cien por cien, como cuando me llama el equipo de mi país», ha asegurado. «Me fui lesionado a Japón, pero para curarme. Volví bien y me lesioné. Ya lo he explicado y si no me entienden, no pasada nada», ha vuelto a incidir.

Molesto por hablar sobre su familia

Sí se ha mostrado más molesto al ser preguntado sobre el hecho de que su hermano y su madre hayan vuelto a su país y Kubo no tenga cerca en estos momentos a su familia en Donostia. «No me gusta que metáis a mi familia en el foco. Siempre he sido independiente. Estar solo no afecta a mi rendimiento. Eso me ha molestado y no lo voy a permitir», ha contestado.

Kubo echa en falta volver a ser ese jugador desequilibrante. «Depende de mi tobillo. Si estoy con confianza no me resulta difícil irme de mi par. Depende más de mi tobillo que de mi par y poco a poco iré cogiendo confianza», ha opinado. Es consciente de la gran competencia que hay en su posición, con jugadores muy en forma en la plantilla en estos momentos como Barrenetxea o Guedes. «En este equipo no hay nadie que no tenga competencia, quitando a Zubi el año pasado». «Al igual que Barrene está esta siendo el jugador más importante ahora, ojalá yo cuando vuelva sea el jugador mas importante del equipo», ha deseado.

Es la primera temporada como txuri-urdin en la que no juega partidos europeos entre semana, una circunstancia que no es de su agrado. «Me gustaría jugar esos partidos, porque me aburro un poco viéndolos desde el sofá. Es envidia sana, pero cuanto antes vuelva la Real a esa dinámica, mejor», ha concluido.