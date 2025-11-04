Feijóo activa los contactos con Vox para la sucesión de Mazón con una llamada a Abascal

El reloj ya está en marcha. Un día después de que Carlos Mazón diese un paso atrás al frente de la Generalitat dejando su sucesión ... en manos de Vox, Alberto Núñez Feijóo ha llamado a Santiago Abascal para iniciar oficialmente los contactos para investir a un nuevo candidato popular para el que necesita su apoyo al no contar con mayoría en les Corts. Según fuentes del PP, ambos dirigentes coincidieron en la necesidad de «dar estabilidad» a un territorio que sigue inmerso en un complejo proceso de reconstrucción tras las riadas de hace un año.

La llamada, dicen en Génova, ha sido «cordial y en buen tono» y , por el momento, no se ha puesto ningún nombre encima de la mesa de cara a la investidura. Todas las miradas apuntan ahora a Juanfran Pérez Llorca, escudero de Mazón y el perfil mejor posicionado ya que ha ha sido el encargado de negociar en el pasado los acuerdos con los voxistas, con cuyos interlocutores guarda además una buena relación.

La intención de la dirección nacional es hacer un seguimiento al margen de las negociacionesy dejar que sea el partido en Valencia quien asuma las riendas, aunque parece difícil que el secretario general, Miguel Tellado, esté comp