Ertzainas niegan que utilizaran proyectiles de foam en la previa del Real Sociedad - PSG en la que resultó herida Amaya Zabarte

Los ocho agentes de la Ertzaintza llamados a declarar por los incidentes ocurridos en los aledaños del estadio de Anoeta en la previa del partido entre la Real y el PSG el 5 de marzo del año pasado, han mantenido este martes ante la jueza que no dispararon proyectiles de foam y, por tanto, siempre según su versión, descartan que alguna de ellas pudiera impactar en la aficionada de la Real, Amaia Zabarte, herida de gravedad aquel día.

Los agentes de la Ertzaintza que participaron en aquel dispositivo han defendido que no dispararon proyectiles de foam porque en esos minutos previos al inicio del partido había una multitud en los aledaños de Anoeta y no era recomendable hacerlo. Según han defendido, desde la zona de la plaza Ferrerías y desde la rotonda Aita Donostia sí se les lanzaron objetos a los agentes desplazados dando a entender que quizás alguno de ellos fue el que impactó en la cabeza de Zabarte.

Los agentes han seguido así las conclusiones que en mayo del año pasado detalló Asuntos Internos del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, en las que se señalaba que la mujer que fue herida no fue impactada con un proyectil foam. Esa resolución, según el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, se obtuvo tras analizar con filtros nocturnos las imágenes de distintos dispositivos de grabación de la zona que recogieron lo sucedido en los aledaños de Anoeta. Además, siempre según Asuntos Internos, en el momento en el que recibió el impacto la mujer no se produjo ningún disparo de los antidisturbios de la Policía vasca. Tras estas comprobaciones, los investigadores sostienen que no fue una bala foam el objeto que golpeó a la mujer, ya que en el momento de los hechos no se produjo ningún impacto.

Este relato sin embargo no coincide con lo que defiende la afectada Amaya Zabarte. Su marido Joseba Novoa, compareció el pasado 22 de octubre en el Parlamento Vasco para «compartir el vía crucis» que están sufriendo. Novoa llevó a cabo un relato de los hechos en los que su esposa «fue brutalmente agredida tras una carga policial negligente y desproporcianada, en la que recibió el impacto de una bala de 'foam'». «Ella se encontraba en las inmediaciones de Anoeta buscando cobertura en el móvil para descargarse la txartela», momento en el que explicó que «recibió un impacto en el lado izquierdo de su cabeza y cayó al suelo sin que los ertzainas le prestaran ningún tipo de auxilio».

Zabarte tuvo que ser ingresada en la UVI del Hospital Donostia a causa de las heridas sufridas y desde entonces Novoa denuncia que ha «solo han sido trabas en el esclarecimineto de lo sucedido». Ni el departamento de Seguridad, ni la Ertzaintza ni la justicia han satisfecho las preguntas de la familia, que más de un año y medio después de lo acontencido pide a los responsables políticos que «sean valientes, al margen de lo que diga la justicia. Olviden las siglas y preocupense de los ciudadanos».

En la mañana de hoy también estaba llamado a prestar declaración un agente de la Ertzaintza por las heridas provocadas en otra aficionada también aquella tarde, pero este agente ha negado su presencia en la zona por lo que la jueza ha suspendido la declaración.

