Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una embarcación mercante, en el Puerto de Pasaia. DV

El Gobierno Vasco asegura que la clasificación del Puerto de Pasaia como de interés general «no se justifica»

La consejera Ubarretxena defiende, ante una pregunta parlamentaria de EH Bildu, que con el traspaso de la transferencia la dársena «seguirá contando con la confianza de los operadores»

Mikel Madinabeitia

Mikel Madinabeitia

San Sebastián

Martes, 4 de noviembre 2025, 18:59

Comenta

La consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, Maria Ubarretxena, ha asegurado este martes que la clasificación del Puerto de Pasaia como de interés general « ... no se justifica». En respuesta a una pregunta del parlamentario de EH Bildu, Ander Goikoetxea, Ubarretxena ha defendido la postura del Gobierno Vasco, que ha solicitado la transferencia de la dársena al Gobierno central con el objetivo de asumir su titularidad y gestión para ganar en competitividad. Una postura que le enfrenta a su socio del Ejecutivo en Lakua, el PSE, que considera que dicha desclasificación supondría que dejaría de haber tráficos internacionales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La ubicación y clientela de su negocio le cuestan 160.000 euros a un farmacéutico de San Sebastián en su pugna con Hacienda
  2. 2 La señal de un móvil robado permite detener en Donostia a dos hombres que traficaban con drogas
  3. 3 La pastelería guipuzcoana a la que sus clientes otorgan la excelencia
  4. 4

    Da a luz en el andén del metro en Bilbao: «Pensábamos que era un infarto y, al final, ha sido una niña preciosa»
  5. 5 Aiora Larrañaga, la psicóloga que llega a 17 millones de padres: «Con los hijos es fundamental trabajar la confianza»
  6. 6 Identificado el autor de las pintadas antifeministas aparecidas en el centro de Irun
  7. 7

    Sánchez se reúne en La Moncloa con la guipuzcoana Sapa tras el histórico contrato con el Ejército de EE UU
  8. 8 Uno de los mejores balcones de Gipuzkoa por menos de 400.000 euros
  9. 9 Cierra uno de los restaurantes de San Sebastián más originales y queridos por los donostiarras: «¡Gracias, gracias y mil veces gracias!»
  10. 10 Ernesto Valverde estalla tras la derrota del Athletic en Anoeta: «Menuda la p... folla tiene esta gente»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El Gobierno Vasco asegura que la clasificación del Puerto de Pasaia como de interés general «no se justifica»

El Gobierno Vasco asegura que la clasificación del Puerto de Pasaia como de interés general «no se justifica»