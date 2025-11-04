El Gobierno Vasco asegura que la clasificación del Puerto de Pasaia como de interés general «no se justifica»

La consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, Maria Ubarretxena, ha asegurado este martes que la clasificación del Puerto de Pasaia como de interés general « ... no se justifica». En respuesta a una pregunta del parlamentario de EH Bildu, Ander Goikoetxea, Ubarretxena ha defendido la postura del Gobierno Vasco, que ha solicitado la transferencia de la dársena al Gobierno central con el objetivo de asumir su titularidad y gestión para ganar en competitividad. Una postura que le enfrenta a su socio del Ejecutivo en Lakua, el PSE, que considera que dicha desclasificación supondría que dejaría de haber tráficos internacionales.

Ubarretxena ha afirmado que en la actualidad «ninguna» de las circunstancias relacionadas justifica la clasificación del puerto de Pasaia como puerto de interés general. «No presenta características que lo hagan esencial para el tráfico marítimo, ni se trata de territorio insular, ni tiene importancia estratégica para la economía nacional. Y ni su posicionamiento dentro del sistema portuario estatal (el 23 de las 28 autoridades portuarias), ni el volumen de sus operaciones, ni los datos de su tráfico comercial justifican tal clasificación».

Preguntada por qué beneficios obtendría el Puerto si su titularidad y gestión pasara a manos de Euskadi, la consejera de Gobernanza ha contestado que la autoridad portuaria «está en estos momentos desarrollando el Plan estratégico del puerto que busca mejorar las instalaciones, fortalecer la conectividad ferroviaria y potenciar la intermodalidad logística. Además, hay un enfoque claro en posicionar al puerto como un hub logístico en el eje atlántico».

Estrategia

Insistiendo en ello, Ubarretxena ha concretado algunos detalles de la estrategia de Euskadi para que Pasaia pase del puesto 23 al top 10 estatal, como la propia consejera aseguró que buscaba el Ejecutivo Pradales: «Una gestión más cercana y centrada en las necesidades del territorio y de su industria y servicios que permitan un servicio más personalizado y adaptado a los retos futuros, así como alinear los objetivos de País, en el marco del plan estratégico industrial para Euskadi del Gobierno Vasco y el despliegue de los proyectos de economía azul planificados para la comarca».

Finalmente, cuestionada sobre qué seguridad existe para que los operadores actuales del Puerto no flexibilicen o suspendan sus compromisos con el hipotético traspaso de la competencia, Ubarretxena ha aseverado que «algunos puertos del Estado han sido desclasificados en el pasado, lo que significa que pasaron de ser considerados de interés general a una gestión autonómica o local. Puertos con gran volumen de operaciones e internacionalizados que siguen contando con la confianza de los operadores».