Euskadi e Iparralde crearán un órgano de trabajo que aborde el reto del paso de miles de migrantes por la muga

Euskadi continúa dando pasos para afrontar el reto migratorio y hacerlo de una forma coordinada con otras instituciones. Si el lehendakari junto con Canarias ... fue uno de los impulsores de un Plan Integral para el conjunto del Estado que algunas comunidades rechazaro, ahora se ha comprometido junto a la mancomunidad de Iparralde a crear un órgano de coordinación para ordenar ese tránsito de migrantes por la muga.

«En los últimos 5-6 años han cruzado 40.000 personas migrantes a Francia por el Bidasoa, lo que ha originado problemas e incluso varias muertes. Por eso pensamos que debemos dar un paso más», ha explicado Imanol Pradales durante la firma del nuevo memorándum entre Euskadi e Iparralde, un documento destinado a poner sobre la mesa los distintos retos que se comprometen a afrontar de forma conjunta ambos gobiernos. En él, ambas instituciones exponen la necesidad de crear un órgano transfronterizo para poner el foco sobre esta cuestión. «Todavía hay que diseñar el órgano, pero tenemos ese compromiso», ha añadido el lehendakari. El memorándum global es un plan para los próximos cinco años, un documento similar al firmado por el propio lehendakari con la presidenta de Navarra, María Chivite, fechas atrás.

El nuevo Memorando de Cooperación Institucional marca una nueva etapa en las relaciones entre el Gobierno Vasco y la Comunidad de Aglomeración del País Vasco. Basado en una historia, una lengua y una cultura compartidas, da continuidad al primer acuerdo firmado en 2019, que permitió establecer las bases de una colaboración fructífera y desarrollar varios proyectos estructurantes, como el polo de intercambio multimodal de Hendaia o la DOP (denominación de origen protegida) Sidra Vasca. En un contexto europeo en transformación, ambas instituciones reafirman su voluntad de construir una visión común para afrontar conjuntamente los retos políticos, económicos, sociales y medioambientales.

Ambos se han comprometido a colaborar «más allá de las fronteras artificiales» y ambas partes también comenzarán a actuar «como 'lobby' (grupo de presión)» en Bruselas para tratar de captar fondos económicos del marco plurianual que la Unión Europea comenzará a diseñar a partir de 2026. «Tenemos un marco de colaboración que nos permite aspirar a más y a profundizar no solo en la relación a los dos lados del Bidasoa sino a sacarle chispas también a la propia financiación europea», ha expresado Pradales.

La alta velocidad hasta París

El lehendakari también ha expresado que otro de los retos que contempla es la necesidad de acelerar la conexión de la alta velocidad desde Irun hasta París. Las últimas noticias retrasaban esa conexión que debe impulsar el Gobierno francés hasta 2042, por lo que Pradales no quiere que Euskadi se convierta en una isla.

«Es muy importante para nosotors esa conexión en alta velocidad con el resto del Estado -la conexión Burgos-Vitoria- y con Francia. Sabemos que Francia tiene problemas financieros y desconocemos qué va a pasar con algunos proyectos, pero ahí la Comisión Europea tiene algo que decir ya que en su momento señaló que esa conexión es esencial», ha explicado el lehendakari.

Pradales ha señalado que ha solicitado un reunión a tres bandas con el Comisario europeo de Transporte Sostenible y Turismo, Apostolos Tzitzikostas, y el ministro de Transportes francés para explorar la situación. «Necesitamos una solución desde el nudo de Irun. Es importante para el desarrollo de Euskadi», ha añadido Pradales