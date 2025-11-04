La nao San Juan ya asoma. Tras tantos años de trabajo llega por fin al agua, en una botadura que podrá seguirse en todo ... el entorno de la bahía de Pasaia a partir del viernes a las 17.00. Lo construido es de momento solo el casco, al que se sumarán en los próximos meses los mástiles y las velas, de manera que el San Juan será llevado por un remolcador del puerto desde Albaola hasta el interior de la dársena industrial. El evento se podrá seguir en directo a través de diariovasco.com

Desde la propia Albaola y el Ayuntamiento pasaitarra se dan algunas claves para el público. El acto oficial empieza a las 15.30 en el interior de Albaola con presencia del lehendakari y representantes de las instituciones guipuzcoanas y de los gobiernos central y canadiense. A las 17.00 será la botadura. La nao asoma desde ayer en el astillero y el viernes será descendida al mar. Permanecerá un rato junto a Albaola hasta que el remolcador la lleve por la bahía hacia la dársena industrial.

El Ayuntamiento, «dada la gran afluencia de público que se prevé, llama a los visitantes para que no acudan en vehículo privado. Pasaia carece de plazas de aparcamiento suficientes y no se habilitarán zonas de estacionamiento adicionales con motivo del evento. Por ello se solicita utilizar el transporte público, recordando que Pasaia cuenta con buenas conexiones tanto por tren como por autobús, además de posibilitar el uso de otros medios sostenibles de movilidad».

Ampliar Á. L.

La calle Arraunlari de San Pedro (zona del muelle) permanecerá cerrada al tráfico desde las 13:00 horas hasta la finalización del evento. «Durante este periodo, solo se permitirá el acceso a residentes,y únicamente en aquellos casos en los que la circulación de vehículos sea viable y segura. La zona de Torreatze sí permanecerá totalmente cortada al tráfico (tanto para entrar como para salir) hasta que el evento finalice».

En la calle Donibane «estarán prohibidos los accesos y salidas de vehículos durante la botadura (aproximadamente entre las 13:00 y hasta la finalización del evento)», dice el Ayuntamiento, que informa también que «para garantizar el correcto desarrollo de la jornada, se ha establecido un dispositivo especial de seguridad terrestre en colaboración con Udaltzaingoa de Pasaia, Ertzaintza y Protección Civil, así como un dispositivo acuático coordinado entre la Unidad de Vigilancia y Rescate (UVR) de la Ertzaintza y Cruz Roja».

El evento contará con asistencia sanitaria tanto en San Pedro (Kalparra) como en Donibane (zona del Matadero) «para atender cualquier posible incidencia». «Durante la botadura estará prohibido el uso de los pantalanes correspondientes a Kalparra, Plaza Santiago y muelle deportivo y, además, la navegación recreativa y deportiva estará limitada».