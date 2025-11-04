Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Imagen de la proa de la nao San Juan

Imagen de la proa de la nao San Juan Arizmendi

La nao San Juan ya asoma

La proa de la embarcación es visible antes de que se proceda a su botadura este viernes a partir de las 17.00 en un evento que podrá seguirse por todo el entorno de la bahía de Pasaia

Mitxel Ezquiaga

Mitxel Ezquiaga

San Sebastián

Martes, 4 de noviembre 2025, 20:06

Comenta

La nao San Juan ya asoma. Tras tantos años de trabajo llega por fin al agua, en una botadura que podrá seguirse en todo ... el entorno de la bahía de Pasaia a partir del viernes a las 17.00. Lo construido es de momento solo el casco, al que se sumarán en los próximos meses los mástiles y las velas, de manera que el San Juan será llevado por un remolcador del puerto desde Albaola hasta el interior de la dársena industrial. El evento se podrá seguir en directo a través de diariovasco.com

