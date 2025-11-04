Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
A la derecha, el consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, Juan Ignacio Pérez Iglesias, durante su comparecencia en el Parlamento Vasco. Irekia

El Gobierno Vasco subraya su «firme compromiso» con la EHU, que recibirá una aportación ordinaria de «récord» en 2026

El consejero de Educación, Juan Ignacio Pérez Iglesias, considera que la partida asignada «debe propiciar condiciones idóneas para un muy buen desempeño» de la universidad pública

A. I.

Martes, 4 de noviembre 2025, 13:26

Comenta

El consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, Juan Ignacio Pérez Iglesias, ha subrayado este martes que los 339 millones de euros de aportación ordinaria que ... los presupuestos vascos asignan a la EHU para el próximo año supone una «cifra récord» y un incremento del 6,9% respecto a suma reservada para este objetivo en las cuentas de este año, lo que evidencia el «firme compromiso» del Gobierno Vasco con la universidad pública.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Da a luz en el andén del metro en Bilbao: «Pensábamos que era un infarto y, al final, ha sido una niña preciosa»
  2. 2 La ubicación y clientela de su negocio le cuestan 160.000 euros a un farmacéutico de San Sebastián en su pugna con Hacienda
  3. 3 La señal de un móvil robado permite detener en Donostia a dos hombres que traficaban con drogas
  4. 4 Aiora Larrañaga, la psicóloga que llega a 17 millones de padres: «Con los hijos es fundamental trabajar la confianza»
  5. 5

    Sánchez se reúne en La Moncloa con la guipuzcoana Sapa tras el histórico contrato con el Ejército de EE UU
  6. 6

    Vilaplana sobre Mazón: «Me dijo que era muy grave y que no supo nada durante la comida. Le pedí que no sacara mi nombre»
  7. 7 La pastelería guipuzcoana a la que sus clientes otorgan la excelencia
  8. 8 Un camión incendiado y dos accidentes complican la tarde del lunes en las carreteras de Gipuzkoa
  9. 9 El hombre que pasea con dos loros por San Sebastián
  10. 10

    Álava sancionará al udaleku de Bernedo por ocultar su actividad durante décadas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El Gobierno Vasco subraya su «firme compromiso» con la EHU, que recibirá una aportación ordinaria de «récord» en 2026

El Gobierno Vasco subraya su «firme compromiso» con la EHU, que recibirá una aportación ordinaria de «récord» en 2026