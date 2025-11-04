Las empresas de Gipuzkoa resisten la incertidumbre y encaran 2026 con una confianza «moderada»

La estabilidad se consolida como la tendencia dominante en el tejido empresarial guipuzcoano. Más de la mitad de las compañías del territorio prevé mantener su ... nivel de actividad en 2026, según la última encuesta de coyuntura de la Cámara de Comercio de Gipuzkoa, presentada este martes en San Sebastián por el presidente y el director general de la institución, Mauri Arrregui y Javier Zubia, respectivamente, que refleja una confianza «moderada» ante un entorno internacional aún marcado por la incertidumbre.

El informe, elaborado con las respuestas de unas 300 empresas de los sectores industrial, de la construcción, los servicios y el comercio, analiza la evolución de 2025 y las expectativas para el próximo ejercicio. Las conclusiones apuntan a que el 42% de las firmas cerrará este año con estabilidad, mientras que las previsiones de crecimiento superan ligeramente a las de contracción.

Los servicios y la construcción son los motores del dinamismo económico, con incrementos del 3,3% y 1,7% en sus ventas, respectivamente. La industria, por su parte, muestra un comportamiento más irregular, con sectores que atraviesan una coyuntura más compleja y otros que logran mantener un ritmo positivo del 1,6%. Entre los que están en buena forma destacan «la energía, la movilidad o la aeronáutica, mientras los que más están sufriendo son la automoción, el acero o los bienes de equipo», según ha concretado Zubia.

La cifra 53 % de las empresas de Gipuzkoa prevé mantener el mismo nivel de negocio en 2026, 11 puntos por encima que este año.

Las exportaciones también ofrecen un balance alentador. En los primeros ocho meses del año crecieron un 2,4%, impulsadas especialmente por los mercados de Asia y Oceanía, donde los aumentos alcanzan el 29,7% y el 17,5%. Este dato, subraya la Cámara, evidencia «la creciente diversificación internacional de las empresas del territorio».

El mercado laboral, por su parte, mantiene su solidez. El empleo ha crecido un 0,6% en lo que va de año, y el 76% de las compañías prevé conservar su plantilla en 2026. Solo un 9% contempla ajustes a la baja, lo que refuerza la percepción de estabilidad general en la economía guipuzcoana. Este martes, de hecho, se han actualizado las últimas estadísticas del mercado laboral guipucoano con récord de afiliación gracias al impulso de la Educación.

En materia de inversión, las empresas muestran confianza y prudencia a partes iguales. La mayoría planea mantener sus niveles actuales, lo que la Cámara interpreta como una señal de consolidación del clima empresarial. «Las compañías están decididas a mantener su volumen de inversión el próximo año», destaca el informe.

Factores de preocupación

Sin embargo, la institución advierte de varios factores que continúan condicionando la actividad. Entre ellos, los costes laborales, los márgenes de rentabilidad y la escasez de personal cualificado -especialmente en la construcción- figuran entre las principales preocupaciones. A ello se suma un incremento de las cargas regulatorias, que las empresas identifican como el obstáculo que más ha crecido en los últimos meses.

«La excesiva burocracia sigue siendo un obstáculo para la actividad empresarial y la puesta en marcha de nuevos proyectos», alerta la Cámara, que reclama un marco regulatorio más ágil y flexible. Los trámites lentos, añade, elevan los costes y frenan la competitividad, con el consiguiente riesgo de pérdida de inversión.

Petición «Animamos a las empresas a continuar su labor de diversificación de mercados, especialmente hacia los extracomunitarios» Mauri Arregui Presidente de la Cámara de Comercio

Pese a este contexto, las perspectivas para 2026 son moderadamente optimistas. La entidad subraya que la debilidad del mercado europeo, las tensiones arancelarias y la competencia creciente de China representan desafíos, pero también oportunidades para seguir impulsando la innovación y la apertura exterior.

En palabras de su presidente, Mauri Arregui, «queremos animar a las empresas a continuar su labor de diversificación de mercados, especialmente hacia los extracomunitarios, donde ya se están alcanzando resultados muy prometedores, como es el caso de Oriente Medio, India, México y Marruecos».