Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Mauri Arregui, presidente de la Cámara de Comercio, y Javier Zubia, director general, durante la presentación de la encuesta de coyuntura. Jose Mari López

Las empresas de Gipuzkoa resisten la incertidumbre y encaran 2026 con una confianza «moderada»

La estabilidad es la tendencia dominante en más de la mitad de las compañías y las expectativas de crecimiento superan a las de contracción, según la encuesta de coyuntura de la Cámara de Comercio

Mikel Madinabeitia

Mikel Madinabeitia

San Sebastián

Martes, 4 de noviembre 2025, 11:57

Comenta

La estabilidad se consolida como la tendencia dominante en el tejido empresarial guipuzcoano. Más de la mitad de las compañías del territorio prevé mantener su ... nivel de actividad en 2026, según la última encuesta de coyuntura de la Cámara de Comercio de Gipuzkoa, presentada este martes en San Sebastián por el presidente y el director general de la institución, Mauri Arrregui y Javier Zubia, respectivamente, que refleja una confianza «moderada» ante un entorno internacional aún marcado por la incertidumbre.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Da a luz en el andén del metro en Bilbao: «Pensábamos que era un infarto y, al final, ha sido una niña preciosa»
  2. 2 La señal de un móvil robado permite detener en Donostia a dos hombres que traficaban con drogas
  3. 3 La ubicación y clientela de su negocio le cuestan 160.000 euros a un farmacéutico de San Sebastián en su pugna con Hacienda
  4. 4 Aiora Larrañaga, la psicóloga que llega a 17 millones de padres: «Con los hijos es fundamental trabajar la confianza»
  5. 5

    Sánchez se reúne en La Moncloa con la guipuzcoana Sapa tras el histórico contrato con el Ejército de EE UU
  6. 6

    Vilaplana sobre Mazón: «Me dijo que era muy grave y que no supo nada durante la comida. Le pedí que no sacara mi nombre»
  7. 7 Un camión incendiado y dos accidentes complican la tarde del lunes en las carreteras de Gipuzkoa
  8. 8 El hombre que pasea con dos loros por San Sebastián
  9. 9 La pastelería guipuzcoana a la que sus clientes otorgan la excelencia
  10. 10

    Álava sancionará al udaleku de Bernedo por ocultar su actividad durante décadas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Las empresas de Gipuzkoa resisten la incertidumbre y encaran 2026 con una confianza «moderada»

Las empresas de Gipuzkoa resisten la incertidumbre y encaran 2026 con una confianza «moderada»