Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pablo Busca era director de Emergencias de Osakidetza desde octubre de 2024. DM

El director de Emergencias de Osakidetza renuncia un año después al cargo «por motivos de salud»

El donostiarra Pablo Busca, que fue citado a declarar por el caso de las muertes del Covid en Madrid, se ha despedido de la plantilla a través de una carta

Aitor Ansa

Aitor Ansa

San Sebastián

Martes, 4 de noviembre 2025, 11:54

Comenta

El coordinador general de Emergencias de Osakidetza, el donostiarra Pablo Busca, ha renunciado al cargo «por motivos de salud» prácticamente un año después de haber ... accedido al cargo. Así lo ha hecho saber a la plantilla en las últimas horas a través de una carta a la que ha tenido acceso este periódico y que también ha sido confirmado por fuentes del Departamento de Salud.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Da a luz en el andén del metro en Bilbao: «Pensábamos que era un infarto y, al final, ha sido una niña preciosa»
  2. 2 La señal de un móvil robado permite detener en Donostia a dos hombres que traficaban con drogas
  3. 3 La ubicación y clientela de su negocio le cuestan 160.000 euros a un farmacéutico de San Sebastián en su pugna con Hacienda
  4. 4 Aiora Larrañaga, la psicóloga que llega a 17 millones de padres: «Con los hijos es fundamental trabajar la confianza»
  5. 5

    Sánchez se reúne en La Moncloa con la guipuzcoana Sapa tras el histórico contrato con el Ejército de EE UU
  6. 6

    Vilaplana sobre Mazón: «Me dijo que era muy grave y que no supo nada durante la comida. Le pedí que no sacara mi nombre»
  7. 7 Un camión incendiado y dos accidentes complican la tarde del lunes en las carreteras de Gipuzkoa
  8. 8 El hombre que pasea con dos loros por San Sebastián
  9. 9 La pastelería guipuzcoana a la que sus clientes otorgan la excelencia
  10. 10

    Álava sancionará al udaleku de Bernedo por ocultar su actividad durante décadas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El director de Emergencias de Osakidetza renuncia un año después al cargo «por motivos de salud»

El director de Emergencias de Osakidetza renuncia un año después al cargo «por motivos de salud»