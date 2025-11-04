El director de Emergencias de Osakidetza renuncia un año después al cargo «por motivos de salud»

El coordinador general de Emergencias de Osakidetza, el donostiarra Pablo Busca, ha renunciado al cargo «por motivos de salud» prácticamente un año después de haber ... accedido al cargo. Así lo ha hecho saber a la plantilla en las últimas horas a través de una carta a la que ha tenido acceso este periódico y que también ha sido confirmado por fuentes del Departamento de Salud.

En su misiva, Busca, que ha querido expresar su «más sincero agradecimiento por el compromiso, la dedicación y la profesionalidad» de los trabajadores de Emergencias, ha anunciado que «por motivos de salud, me veo en la obligación de dar un paso al lado» casi un año después de su nombramiento. Una decisión, asegura, que «no ha sido fácil» de tomar. «Haber contribuido al bienestar de nuestra comunidad ha sido, sin duda, uno de los mayores privilegios de mi carrera», ha reconocido.

El donostiarra considera un «orgullo» haber formado parte de este servicio, «en la tierra donde nací y donde he dedicado gran parte de mi vida profesional». Y es que Busca ya había desempeñado cargos de responsabilidad en otras comunidades autónomas, concretamente en Madrid, donde entre 2015 y 2022 fue gerente del Servicio de Urgencia Médica y jefe de ambulancias del SUMMA 112 durante la primera ola de la pandemia.

En mayo de este año fue citado como investigado por el juzgado de Instrucción número 6 de Leganés en el caso de las muertes del Covid de las residencias en la Comunidad de Madrid presidida por Isabel Díaz Ayuso (PP).

Busca es licenciado en Medicina y Cirugía por EHU, en la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria. Durante 25 años ha estado vinculadoo al Hospital Universitario Donostia en el que primero fue médico de Urgencias y, posteriormente y durante más de 15 años, jefe del Servicio de Urgencias. También ha sido director de Atención Primaria del Servicio Cántabro de Salud.