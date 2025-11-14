Las diez noticias clave de la jornada Repasa las principales informaciones de este viernes

Política. La UCO registra la sede de Noran y Erkolan en Donostia en busca de pruebas de mordidas del 'caso Cerdán'

Fútbol. Fallece Xabier Azkargorta, un entrenador que trascendió al fútbol

Incendio. Medio centenar de desalojados por un incendio ya extinguido en la subida al faro de Hondarribia

Economía. El precio de los huevos se dispara en plena crisis por la gripe aviar y baja el aceite

Gipuzkoa. Más de 1.600 donostiarras se han mudado a Irun en la última década

San Sebastián. Salas entra en la historia de Gaztelubide

Música. La Oreja de Van Gogh ya se deja ver con Amaia Montero

Euskal Selekzioa-Palestina. Palestinarekin Elkartasuna acusa al Gobierno Vasco de «incrementar la tensión» porque tiene «interés» en que «haya incidentes»

Salud. Osakidetza detecta 9.000 casos de diabetes al año, cada vez en personas más jóvenes

Política. El juez propone juzgar a Errejón por la presunta agresión sexual a Mouliaá