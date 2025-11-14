Fallece el histórico entrenador Xabier Azkargorta

Bruno Parcero San Sebastián Viernes, 14 de noviembre 2025, 14:19 | Actualizado 14:57h. Comenta Compartir

Xabier Azkargorta (Azpeitia, 1953) ha fallecido este viernes en Bolivia a los 72 años de edad tras una larga etapa de complicaciones cardiacas. Formado en el Lagun Onak, jugó en la Real Sociedad juvenil antes de pasar al Athletic de Bilbao, donde una grave lesión a los 20 años le terminó llevando a una prematura retirada. Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Barcelona, Azkargorta combinó su formación académica con una extensa carrera en los banquillos, destacando entre sus mayores éxitos la clasificación de Bolivia para disputar su único Mundial en 1994. «Hace varios años padezco una enfermedad cardíaca, pero estoy estable bajo el cuidado permanente de mi esposa e hijo», dijo el pasado 22 de octubre en su última aparición en redes sociales.

Azkargorta ingresó en 1969 en la Real Sociedad para jugar en su equipo juvenil, procedente del Lagun Onak de su localidad natal. Después de dos temporadas, en 1971, fichó por el equipo juvenil del Athletic Club en una decisión que estuvo motivada porque quería estudiar Medicina y, en ese momento, solo podía hacerlo en Bilbao y no en San Sebastián.​ Siendo jugador del filial, con veinte años, sufrió una grave lesión en la rodilla derecha de la que decidió no operarse por el riesgo de quedarse cojo. Continuó jugando en el Lagun Onak, con el que logró el ascenso a Tercera División en 1975. Ya en Tercera División, cayó lesionado nuevamente en la rodilla en un encuentro frente al Getafe Deportivo y se vio obligado a retirarse.

A los 25 años obtuvo el título de entrenador de fútbol y dirigió 230 partidos en Primera División hasta 1991 en clubes como el Espanyol, Sevilla, Valladolid y Tenerife. También entrenó al Aurrera de Ondarroa y Nàstic de Tarragona en Segunda, fue de director de las Academias del Real Madrid en América y director deportivo del Valencia y el Beijing. «Se juega como se vive» fue sin duda su frase más célebre.

En 1993, a los 39 años asumió el reto de dirigir a la selección boliviana y lideró el proceso que llevó al combinado nacional a su única clasificación directa a un Mundial. Su trabajo durante ese ciclo lo convirtió en un referente del fútbol boliviano, una relación que mantuvo durante décadas.

Además de su paso por la selección boliviana, el técnico azpitiarra dirigió a equipos de la División Profesional del país como Oriente Petrolero, Bolívar, Sport Boys y Atlético Palmaflor. Con Bolívar logró uno de sus mayores hitos a nivel de clubes en el país al avanzar a las semifinales de la Copa Libertadores 2024.

Su trayectoria internacional incluyó experiencias en Chile, México y Japón, aunque gran parte de su reconocimiento quedó ligado a Bolivia, donde también ejerció funciones administrativas y de asesoría deportiva tras su retiro del campo de juego en 2020.