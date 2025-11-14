El juez propone juzgar a Errejón por la presunta agresión sexual a Mouliaá
El instructor considera que hay indicios para procesar al exdiputado de Sumar y deja la causa en manos de la Audiencia de Madrid
Viernes, 14 de noviembre 2025, 11:44
El juez instructor de Madrid que investiga la presunta agresión sexual de Íñigo Errejón, exportavoz parlamentario de Sumar, a la actriz Elisa Mouliaá considera que ... hay indicios suficientes para procesarlo y propone su enjuiciamiento por estos hechos. La decisión final queda ahora en manos de la Audiencia Provincial.
En actualización
Los periodistas de este diario están trabajando para ampliar y completar esta información
