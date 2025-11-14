Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Portavoces de Palestinarekin Elkartasuna y de las gradas de animación, durante la rueda de prensa. Ignacio Pérez

Palestinarekin Elkartasuna acusa al Gobierno Vasco de «incrementar la tensión» porque tiene «interés» en que «haya incidentes»

La plataforma próxima a GKS acusa a Bingen Zupiria de «provocar» a los organizadores de una de las kalejiras y de «mentir» al decir que la marcha no está «comunicada»

Alba Cárcamo

Viernes, 14 de noviembre 2025, 12:34

Comenta

El temor del consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, a que se produzcan disturbios alrededor del partido que enfrentará este sábado a Euskal Selekzioa y ... Palestina responde al «interés» del Gobierno Vasco a que «haya incidentes». Esa es la lectura que hacen Palestinarekin Elkartasuna y las gradas de animación, que han celebrado este viernes una rueda de prensa para «denunciar el intento de criminalización de la kalejira» que han organizado para la previa del encuentro deportivo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cuatro detenidos en Ordizia por una brutal agresión a otro hombre que lleva casi dos meses en el hospital
  2. 2 Medio centenar de desalojados por un incendio ya controlado en la subida al faro de Hondarribia
  3. 3 Una histórica empresa vasca de hostelería subasta sus instalaciones para hacer frente a las deudas
  4. 4

    Hacer una OPE en euskera o usarlo en el trabajo acreditará el perfil lingüístico
  5. 5 La historia que recuerdan en un restaurante junto al mar de Gipuzkoa: «Llegó una familia con los macarrones en un termo»
  6. 6 Cierra uno de los clásicos de San Sebastián: «Hemos vivido momentos muy bonitos; nos ha costado mucho tomar la decisión»
  7. 7 Un multimillonario dona 730.000 latas de conserva en la recogida de alimentos: «Quería ayudar de manera diferente»
  8. 8 Adiós a un histórico restaurante de Gipuzkoa: un negocio familiar con casi 20 años de trayectoria
  9. 9

    Millonarios sin escrúpulos en las cacerías humanas de Sarajevo: «Si un niño de 5 años se ponía a tiro, no se detenían»
  10. 10

    Zupiria advierte del riesgo de disturbios en el Euskadi-Palestina por convocatorias «no comunicadas» de ultras

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Palestinarekin Elkartasuna acusa al Gobierno Vasco de «incrementar la tensión» porque tiene «interés» en que «haya incidentes»

Palestinarekin Elkartasuna acusa al Gobierno Vasco de «incrementar la tensión» porque tiene «interés» en que «haya incidentes»