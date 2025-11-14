Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Urgente La inflación alcanza su nivel más alto en 16 meses con el precio de los huevos disparado un 22% este año
Los huevos es el alimento que más ha encarecido el ticket medio en la cesta de la compra. A. Mingueza

El precio de los huevos se dispara en plena crisis por la gripe aviar y baja el aceite

El País Vasco reduce una décima su índice de precios al consumo (3,2%) en octubre pero mantiene el ticket medio de los alimentos más alto de España, que repunta al 3,7%

Imanol Lizasoain

Imanol Lizasoain

San Sebastián

Viernes, 14 de noviembre 2025, 10:09

Buenas noticias para los consumidores guipuzcoanos, que ven bajar el IPC del territorio en octubre del 3,3% al 3%. Además, la cesta de la ... compra también se ha abaratado tímidamente al caer del 4% al 3,9%. De esta manera, Gipuzkoa deja de ser el territorio de España con un ticket medio más alto, como sí ocurrió en septiembre, un dudoso honor que ahora va a parar a Ávila y Soria, con un 4,3%.

