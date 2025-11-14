El precio de los huevos se dispara en plena crisis por la gripe aviar y baja el aceite

Buenas noticias para los consumidores guipuzcoanos, que ven bajar el IPC del territorio en octubre del 3,3% al 3%. Además, la cesta de la ... compra también se ha abaratado tímidamente al caer del 4% al 3,9%. De esta manera, Gipuzkoa deja de ser el territorio de España con un ticket medio más alto, como sí ocurrió en septiembre, un dudoso honor que ahora va a parar a Ávila y Soria, con un 4,3%.

Además, Gipuzkoa es el único territorio vasco que presenta un descenso tanto en la cesta de la compra como en el índice general, ya que en Bizkaia el carro de la compra sube del 3,1 al 3,7% y en Araba del 2,8 al 3,4%. Lo mismo ocurre con el IPC en los dos territorios vecinos, que registran sendos repuntes hasta el 3,3 y el 3,4%, respectivamente.

Con estos datos, el IPC baja una décima en Euskadi, hasta el 3,2%, aunque se mantiene un 1,1% por encima de la media estatal. Respecto al precio de los alimentos en el País Vasco, la cesta de la compra sube tres décimas y se sitúa en el 3,7%, mientras que en España se mantiene en el 2,4%. Euskadi continúa así como la comunidad autónoma con un ticket medio más elevado, muy lejos del resto de autonomías, que se mueven en un encarecimiento interanual de la cesta de la compra en torno al 2-2,5%.

Entre los productos que más se han encarecido en Euskadi en comparación con el mismo mes del pasado año se encuentran los huevos (25,1%), la carne de vacuno (21,9%) o el café y el cacao (14,1%). Por otro lado, se aprecia un descenso en los precios del aceite (35,7%) después del brutal encarecimiento que registraron en 2023 y 2024; y del azúcar (-14,1%).

En cualquier caso, en comparación con octubre de 2024, prácticamente todos los sectores aumentan sus precios, sobre todo en el apartado vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con un 7,4% más que hace un año. El precio de los restaurantes y hoteles también repunta un importante 4,4% en la comparativa interanual. Por contra, vestido y calzado y ocio y cultura bajan un 0,5 y un 0,6%, respectivamente.