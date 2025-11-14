Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Un grupo de pacientes participa en uno de los talleres de Osakidetza. IREKIA.

Euskadi detecta 9.000 casos de diabetes al año, cada vez en personas más jóvenes

Osakidetza ha formado a través de los talleres de Paziente Bizia a casi 4.000 pacientes en cuidados básicos, gestión emocional o manejo de síntomas

Patricia Rodríguez

Patricia Rodríguez

Viernes, 14 de noviembre 2025, 10:28

La diabetes está presente en cerca del 7,5% de la población y cada año se diagnostican en Euskadi cerca de 9.000 casos, cada ... vez en personas más jóvenes. Con motivo de la conmemoración hoy del Día Internacional de la Diabetes, el Departamento de Salud y Osakidetza recuerdan que si no se gestiona adecuadamente, puede causar complicaciones graves en la salud.

