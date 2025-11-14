Euskadi detecta 9.000 casos de diabetes al año, cada vez en personas más jóvenes

La diabetes está presente en cerca del 7,5% de la población y cada año se diagnostican en Euskadi cerca de 9.000 casos, cada ... vez en personas más jóvenes. Con motivo de la conmemoración hoy del Día Internacional de la Diabetes, el Departamento de Salud y Osakidetza recuerdan que si no se gestiona adecuadamente, puede causar complicaciones graves en la salud.

La diabetes mellitus es una enfermedad crónica que se caracteriza por que el nivel de glucosa en sangre (glucemia) está por encima de lo normal y, en consecuencia, pueden aparecer complicaciones que dañan diferentes órganos y reducen la calidad de vida de las personas. Entre los diferentes tipos de diabetes, el tipo 2 es el más común, ya que la padece el 90% de las personas con diabetes. Su aparición está relacionada con el consumo de tabaco, la falta de actividad física y el sobrepeso.

Además, existen factores de riesgo, como los antecedentes familiares de diabetes y la diabetes gestacional. La suelen desarrollar las personas mayores de 45 años, aunque cada vez es más frecuente que aparezca antes. «Hace tiempo, esta enfermedad estaba asociada, sobre todo, al envejecimiento, pero la creciente incidencia de obesidad está provocando que la diabetes tipo 2 se presente en personas jóvenes e incluso durante la infancia», según advierte Salud.

En este sentido, entre los recursos de los que dispone a Osakidetza para tratar de que las personas que padecen diabetes tengan la mejor calidad vida posible, están los talleres de Paziente Bizia-Paciente Activo, que se llevan desarrollando desde el año 2010 y en los que hasta la fecha han participado más de 3.900 personas. Dichos talleres se ofrecen en los centros de salud de Bombero Etxaniz (Bilbao), Ondarreta (Donostia) y Zuazo (Barakaldo), y está previsto extenderlos a Álava. Estos están dirigidos a personas con diabetes tipo 2 así como a cuidadores y cuidadoras principales.

En los talleres se realizan sesiones grupales de 2,5 horas de duración, un día a la semana y durante 7 semanas, en los que se trasladan conocimientos básicos sobre la diabetes, se trabajan hábitos de vida saludables (alimentación, ejercicio, descanso, etc.), gestión emocional, manejo de los síntomas, así como habilidades que ayuden a controlar mejor la salud como el establecimiento de planes de acción, la resolución de problemas, técnicas de comunicación, técnicas de gestión del estrés y toma de decisiones compartidas.