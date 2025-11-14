Más de 1.600 donostiarras se han mudado a Irun en la última década Desde 2015, la localidad fronteriza ha sumado a su población a 5.657 personas procedentes de otros municipios de Gipuzkoa y a un millar de Iparralde

Joana Ochoteco Irun Viernes, 14 de noviembre 2025, 13:13 Comenta Compartir

1.625 donostiarras se han mudado a Irun en la última década. Son un porcentaje significativo del total de 5.657 personas de municipios de Gipuzkoa que han elegido la localidad fronteriza para desarrollar su proyecto vital. La cercanía con la capital, un coste residencial más moderado y la variedad de servicios de los que como segunda ciudad de la provincia dispone Irun son algunas de las causas que pueden estar detrás de este crecimiento poblacional. La alcaldesa, Cristina Laborda, que ha compartido estos datos este viernes ha asegurado que las cifras «revelan la capacidad de atracción residencial y creciente interés de personas de otros municipios próximos por instalarse en Irun».

El 57% de los guipuzcoanos que se han trasladado a la ciudad proceden de Donostialdea: además de esos más de 1.600 donostiarras, Irun ha recibido población de Errenteria (750 personas), Pasaia (258), Oiartzun (194), Hernani (136), Lasarte-Oria (134), Lezo (122), Andoain (70) o Astigarraga (44). Sin embargo, un porcentaje muy signficativo procede de Hondarribia: 1.689 personas han trasladado su residencia a Irun desde la localidad vecina, en la que el precio de la vivienda, tanto en compra como en alquiler, es muy superior.

Otro dato destacado es el que aporta el consulado de Baiona: un millar de vecinos de Iparralde, concretamente 1.008 personas, se han mudado a Irun en esta última década. La mayoría de ellos eran residentes de Hendaia.

Un crecimiento «sostenible»

La alcaldesa ha recordado que precisamente hace diez años Irun aprobó su nuevo Plan General de Ordenación Urbana, y ha querido poner en valor que «es uno de los pocos municipios vascos» cuya normativa urbística está «adaptada a la ley del suelo». Desde 2015, Irun ha completado operaciones urbanísticas como la de Oñaurre, que generó un nuevo entorno residencial entre Elitxu y Ventas; o la de Porcelanas-Bidasoa, en este último barrio. «El Plan General se concibió con una visión a largo plazo y planteando un crecimiento sostenible», ha asegurado Laborda. «Eso nos ha permitido atender la demanda que existe en materia de vivienda, en primer lugar la de nuestros vecinos y vecinas, pero también de personas de otras localidades que consideran nuestra ciudad atractiva para vivir».

Esos datos referidos a Irun se abordarán en el congreso House Action que tendrá lugar en Donostia la semana que viene. La regidora irunesa participará en una mesa redonda que, bajo el tema 'Impacto de las capitales sobre sus áreas metropolitanas' reunirá a representantes de municipios que comparten un mismo desafío: gestionar el crecimiento y la presión de los grandes núcleos urbanos sobre sus entornos más próximos. Laborda ha considerado que Irun cuenta con los mimbres necesarios para afrontar ese reto: ha recordado que en el horizonte cercano asoman nuevas promociones urbanísticas como la de San Miguel-Anaka, que ya está en marcha e implicará la construcción de un millar de viviendas, la mayoría de protección pública; o la del ámbito Korrokoitz, en el corazón de la parte vieja irundarra, que conllevará tanto la regeneración de un entorno degradado como la construcción de nuevas viviendas, en este caso, mayoritariamente libres. «Somos conscientes de que hay que dar oportunidades a los dos modelos, tanto a la vivienda libre como a la protegida, pero nosotros, como institución pública, vamos poner nuestros esfuerzos en el desarrollo de esta última». Consciente de que «el mercado en su conjunto no está satisfaciendo las demandas de la ciudadanía, Irun está demostrando que con una planificación adecuada sí está pudiendo desarrollar vivienda, tanto libre como pública», ha asegurado la alcaldesa.