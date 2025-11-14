Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Haritz Garde, Xabi San Martín y Amaia Montero, este viernes en la basílica de Santa María.

Ver 21 fotos
Haritz Garde, Xabi San Martín y Amaia Montero, este viernes en la basílica de Santa María. Gorka Estrada

La Oreja de Van Gogh ya se deja ver con Amaia Montero

La banda donostiarra, ya reunida con su vocalista original, aparece por primera vez en un acto público en el concierto del 40 aniversario de la Agrupación Lírica Itsaso en la basílica de Santa María

Ion M. Taus

Ion M. Taus

San Sebastián

Viernes, 14 de noviembre 2025, 20:37

Comenta

La imagen que muchos pensaban que tardaría meses en llegar se plasmó este viernes por la tarde. Amaia Montero, Xabi San Martín y Haritz Garde ... reaparecieron juntos por primera vez desde que, hace apenas un mes, anunciaran el regreso de la irundarra a La Oreja de Van Gogh. La aparición pública de la formación que saldrá de gira el próximo año, a falta del bajista Álvaro Fuentes, se produjo durante el concierto del 40 aniversario de la Agrupación Lírica Itsaso en la basílica de Santa María.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Medio centenar de desalojados por un incendio ya extinguido en la subida al faro de Hondarribia
  2. 2 Cuatro detenidos en Ordizia por una brutal agresión a otro hombre que lleva casi dos meses en el hospital
  3. 3 Un multimillonario dona 730.000 latas de conserva en la recogida de alimentos: «Quería ayudar de manera diferente»
  4. 4 Una histórica empresa vasca de hostelería subasta sus instalaciones para hacer frente a las deudas
  5. 5 Fallece Xabier Azkargorta, un entrenador que trascendió al fútbol
  6. 6

    Millonarios sin escrúpulos en las cacerías humanas de Sarajevo: «Si un niño de 5 años se ponía a tiro, no se detenían»
  7. 7 Alertan de la presencia de listeria en varios lotes de queso vendidos en Euskadi
  8. 8 La historia que recuerdan en un restaurante junto al mar de Gipuzkoa: «Llegó una familia con los macarrones en un termo»
  9. 9 Adiós a un histórico restaurante de Gipuzkoa: un negocio familiar con casi 20 años de trayectoria
  10. 10

    Hacer una OPE en euskera o usarlo en el trabajo acreditará el perfil lingüístico

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La Oreja de Van Gogh ya se deja ver con Amaia Montero