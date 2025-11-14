La Oreja de Van Gogh ya se deja ver con Amaia Montero

La imagen que muchos pensaban que tardaría meses en llegar se plasmó este viernes por la tarde. Amaia Montero, Xabi San Martín y Haritz Garde ... reaparecieron juntos por primera vez desde que, hace apenas un mes, anunciaran el regreso de la irundarra a La Oreja de Van Gogh. La aparición pública de la formación que saldrá de gira el próximo año, a falta del bajista Álvaro Fuentes, se produjo durante el concierto del 40 aniversario de la Agrupación Lírica Itsaso en la basílica de Santa María.

Esta primera confirmación visual de que la banda funciona como unidad otra vez fuera del local de ensayo se produjo debido a que un miembro de Get In, la promotora que gestiona al grupo, participa como tenor en la formación lírica, lo que llevó a que los trabajadores de la agencia, los miembros de 'La Oreja', así como otras personalidades guipuzcoanas, estuvieran invitadas a la cita. Para los fans, fue la primera oportunidad real de ver juntos a varios de los integrantes que volverán a subirse a un escenario en 2026, casi dos décadas después de su último concierto con esta alineación, a excepción de Pablo Benegas, que no estará en esta serie de conciertos.

La gira suma ya 29 parada, con múltiples dobles y triples fechas en ciudades como Donostia, Madrid, Barcelona o Bilbao

Desde que el 15 de octubre se confirmara el regreso de Amaia a 'La Oreja de Van Gogh' y el anuncio de la nueva gira —acompañada de una foto del cuarteto en el local de ensayo y un vídeo interpretando un tema nuevo— la banda vive sumida en una marejada de apoyo, nostalgia y ventas imparables. En menos de 24 horas se compraron más de 100.000 entradas para los primeros conciertos y muchas fechas colgaron el cartel de 'sold out' en cuestión de minutos. La reacción superó todas las previsiones, por lo que se añadieron ocho nuevos directos en una sola semana y, a día de hoy, la gira 'Tantas cosas que contar' suma ya 29 paradas por el país, con múltiples dobles y triples fechas en ciudades como Donostia, Madrid, Barcelona, Bilbao o Murcia.

«Salir al mundo con nuestras canciones bajo el brazo»

El grupo vive este resurgir con una mezcla evidente de emoción y vértigo. «Volver juntos al local de ensayo y sentir que todo sigue aquí, que el tiempo nos estaba esperando donde lo dejamos», escribieron en su comunicado. «Hoy más que nunca queremos salir al mundo con nuestras canciones bajo el brazo, ser miles durante una noche y cantar con vosotros que la vida es una vez, que es aquí y que es ahora», expresaban también Amaia Montero, Xabi San Martín, Álvaro Fuentes y Haritz Garde.

Días después, y tras la avalancha de venta entradas, reconocían estar «abrumados», incapaces —decían entre risas— de concentrarse en ensayar porque la mañana se les había ido «hablando y haciendo el tonto», celebrando el reencuentro con la naturalidad de quienes se conocen desde la adolescencia.

Amaia, por su parte, ha puesto palabras al proceso personal que la ha llevado hasta este punto. En una carta abierta publicada en Instagram, confesaba que estos años han sido de reconstrucción y búsqueda interior. «Las oportunidades son tantas como las que tú te permitas», reflexionaba. Explicaba además que no es una simple vuelta al pasado sino el inicio de una nueva etapa en la que reconoce haber cambiado. «Durante seis años pensé muchas veces que no podría más… pero cuando te buscas auténticamente es letal: no vuelves a ser la misma porque tienes que despedirte de una parte de ti para que nazca otra». Agradeció además el cariño del público con un mensaje que dejó claro que esta etapa no es un simple capítulo, sino una declaración de identidad: «He vuelto. Hemos vuelto. Con mi banda, con mis compañeros, mis hermanos, mi familia».

El gran estreno de la gira llegará el 9 y 10 de mayo en el BEC! de Barakaldo, antes de recorrer buena parte del país y culminar en un tercer concierto en Bilbao el 5 de diciembre. En Donostia, la emoción será doble: el 31 de julio llenarán Illunbe ante 7.500 personas —entradas agotadas desde el primer día— y volverán a hacerlo el 1 de agosto.

40 años de la Agrupación Lírica Itsaso

Los componentes de la banda donostiarra pudieron presenciar cómo la Agrupación Lírica Itsaso soplaba 40 velas con un emotivo concierto en la basílica de Santa María, un lleno que confirmó la vigencia de un proyecto que nació en 1985 para difundir la ópera y la zarzuela. La coral, que ha vivido un claro relevo generacional tras la pandemia, presentó un sonido renovado y contó con la participación de invitados especiales como la soprano Elena Sancho. Su presidenta, Amaia Zabala, destacó la incorporación de nuevas voces y la ampliación del repertorio, que hoy abarca desde música de cine hasta villancicos.

El concierto, con entradas destinadas a sostener el futuro de la agrupación, se dividió en dos partes. La primera estuvo a cargo del coro de cámara, especializado en música antigua, mientras que la segunda desplegó un amplio programa que recorrió a Mozart, Sorozabal, Verdi, Soutullo y Vert, Chueca y Valverde. Además de Sancho, actuaron la alto Tiziana Vaccari, el tenor Imanol Laura y el bajo Iago García, acompañados por una orquesta de cámara formada por 18 alumnos de Musikene y los pianistas que colaboran habitualmente en sus recitales.