José Antonio Salas, en la sociedad Gaztelubide. Sara Santos

Fallece José Antonio Salas, histórico presidente de la sociedad Gaztelubide

En 2010 recibió el Barril de Oro en reconocimiento a su labor en la entidad de la Parte Vieja, que presidió durante 23 años

Jorge F. Mendiola

San Sebastián

Viernes, 14 de noviembre 2025, 15:02

José Antonio Salas, histórico presidente de la sociedad gastronómica Gaztelubide de la Parte Vieja donostiarra, ha fallecido en Irun. Nacido en Beasain e irundarra de adopción, era abogado de formación y desempeñó la mayor parte de su actividad profesional como agente de aduanas en la localidad fronteriza, adonde su familia se trasladó cuando él tenía solo 3 años.

Salas ocupó diferentes cargos en la sociedad Irungo Atsegina de Irun, la Real Sociedad y el Coro Easo. Su faceta más mediática y popular se debe a los 23 años en los que estuvo al frente de Gaztelubide como presidente, entre 1986 y 2009, cuando cedió el testigo a Juan Mari Abad al concluir los actos del 75º aniversario de la fundación de la sociedad de la Parte Vieja, que en 2010 le hizo entrega del Barril de Oro, su mayor distinción.

También presidió y cantó en el Orfeón de la Castaña de Gaztelubide, con el que participó en decenas de viajes por Europa, América y Asia para dar a conocer la música tradicional vasca, además de organizar en sus años de primer mandatario innumerables homenajes a figuras populares.

El funeral por su alma se celebrará este sábado a las 18 horas en la parroquia Sagrada Familia de Irun.

