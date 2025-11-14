Desalojos en Hondarribia por un incendio en la zona del faro de Higuer Las llamas han comenzado hacia las 6.00 horas y bomberos de tres parques del territorio trabajan para sofocar el incendio

Leire González San Sebastián Viernes, 14 de noviembre 2025, 07:52 | Actualizado 08:21h. Comenta Compartir

La carretera del faro de Higuer de Hondarribia está cortada debido a un incendio originado a primera hora de la mañana. Según informan los Bomberos de Gipuzkoa, las llamas han comenzado sobre las 6.00 horas y en este momento se encuentran en la zona hasta dispositivos de tres parques de bomberos del territorio.

El incedio, visible desde la playa de Hondarribia, se ubica encima de las casas de Interlimen y Lurgorri. Viviendas que se han desalojado por precaución; así como los usuarios del camping del faro de Higuer.

Por el momento se desconocen las causas del suceso aunque el fuerte viento que se está registrando dificulta las labores de extición. A lo largo de la pasada noche se han registrado vientos de más de 100 Km/h en todo el territorio. El departamento de Seguridad pide precaución porque hay presencia de ramas sobre todo en la red secundaria.

En actualización Los periodistas de El Diario Vasco están trabajando para ampliar y completar esta información. Puedes seguir la última hora a través de la portada de la web , la sección de última hora o activar las notificaciones para tu dispositivo móvil. Recuerda que puedes suscribirte para tener acceso a todas las informaciones completas, herramientas personalizadas y ofertas del club del suscriptor.

Temas

Hondarribia

Bomberos