Las diez noticias clave de la jornada
Repasa las principales informaciones de este sábado
DV
Sábado, 8 de noviembre 2025, 21:45
San Sebastián: Donostia salda su «deuda» con una placa en memoria de Rosa Zarra, víctima de la violencia policial
Sucesos: Un matrimonio de Navarra vende a su hija de 14 años a cambio de 5.000 euros y cinco botellas de whisky
... Pasaia: Xabier Agote: «La botadura de la nao San Juan fue un espaldarazo social»
Real Sociedad: Aramburu no viajará con Venezuela debido al golpe recibido en la cabeza
Behobia - San Sebastián: «Te deseo lo mejor, Chakib. Ojalá me superes»
LaLiga Hypermotion: Dani Díaz se convierte en el héroe del Sanse en el 98'
Política: Tellado ataca al Gobierno Vasco de PNV y PSE y afirma que los jóvenes «huyen de Euskadi» por falta de oportunidades
Salud: La gripe da una tregua a Euskadi con una bajada de los casos más graves
Política: Juanma Moreno reta a Vox a «dejarse de politiqueo» y pactar el sucesor de Mazón
Europa: Rusia lanza una campaña para cohesionar sus casi 200 grupos étnicos y poblar Siberia
