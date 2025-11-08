Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El líder del PP andaluz y presidente de Andalucía, Juanma Moreno. EFE

Juanma Moreno reta a Vox a «dejarse de politiqueo» y pactar el sucesor de Mazón

Las negociaciones entre Feijóo y Abascal por pactar un sustituto al frente de la Generalitat Valenciana han opacado el congreso de los populares andaluces, al que no ha podido acudir Ayuso por sentirse «indispuesta»

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Sábado, 8 de noviembre 2025, 12:19

Comenta

Organizado con esmero para dar el pistoletazo de salida a la precampaña electoral de las autonómicas andaluzas, que se celebrarán en junio -sin fecha fijada ... aún-, el Congreo que el PP este finde en Sevilla se ha visto empañado por las negociaciones entre los populares y Vox para elegir el sucesor del dimitido Carlos Mazón como presidente de la Generalitat Valenciana. El líder del partido en Andalucía, Juanma Moreno, ha apelado a los de Santiago Abascal que «se dejen de politiqueos» para que el Govern «se ponga en marcha».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El conductor de un camión atropella y mata a una joven en un paso de peatones en Valencia
  2. 2 La nao San Juan navega ya en Pasaia
  3. 3 Revive la retransmisión íntegra de la botadura de la nao San Juan
  4. 4

    Incidentes en Lasarte-Oria durante una protesta contra la carpa de Vox
  5. 5 Una vaca muere atropellada y otra es abatida a tiros por la Ertzaintza en la variante de Donostia
  6. 6

    «Sufrí ocho años de acoso escolar»
  7. 7

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Elche
  8. 8 El mercadillo navideño flotante, ideal para visitar este invierno
  9. 9

    El Hospital Donostia producirá sus propias terapias CAR-T contra el cáncer con las que se ahorrará 230.000 euros por paciente
  10. 10 Instrucciones para seguir la botadura: será a las 17.00 y podrá verse en directo en diariovasco.com

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Juanma Moreno reta a Vox a «dejarse de politiqueo» y pactar el sucesor de Mazón

Juanma Moreno reta a Vox a «dejarse de politiqueo» y pactar el sucesor de Mazón